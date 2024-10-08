Σταδιακή άνοδο θα παρουσιάσει η θερμοκρασία έως το Σάββατο 12 Οκτωβρίου, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του meteo.gr/Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
Έτσι, ιδιαίτερα την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου, οπότε αναμένεται η κορύφωση του κύματος ζέστης, η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει κατά τόπους τους 32 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
Κατά τις επόμενες ημέρες η ατμοσφαιρική κυκλοφορία θα ευνοήσει τη μεταφορά θερμών αέριων μαζών προς τη χώρα μας.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.