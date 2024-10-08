Σταδιακή άνοδο θα παρουσιάσει η θερμοκρασία έως το Σάββατο 12 Οκτωβρίου, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του meteo.gr/Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Έτσι, ιδιαίτερα την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου, οπότε αναμένεται η κορύφωση του κύματος ζέστης, η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει κατά τόπους τους 32 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Xάρτης όπου παρουσιάζεται η απόκλιση της θερμοκρασίας σε ύψος περίπου 1.500 μέτρων από τη μέση τιμή της περιόδου 1979-2010 για το μεσημέρι της Παρασκευής 11/10 - Με πορτοκαλί/κόκκινο σκιάζονται οι περιοχές, όπου η θερμοκρασία θα είναι υψηλότερη της μέσης κλιματικής τιμής και με γαλάζιο/μπλε οι περιοχές όπου θα είναι χαμηλότερη.

Κατά τις επόμενες ημέρες η ατμοσφαιρική κυκλοφορία θα ευνοήσει τη μεταφορά θερμών αέριων μαζών προς τη χώρα μας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.