Τετάρτη Στα βόρεια θα σημειωθεί χιονόνερο ή χιόνι. Στη Θεσσαλία, Α. Στερεά , Εύβοια , Α-ΒΑ Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή χιονόνερο και παροδικές χιονοπτώσεις στα ορεινά – ημιορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα συννεφιά με τοπικές βροχές κυρίως στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Δ και Ν έως 15 με 16 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 8 με 12 βαθμούς,

Την Πέμπτη Στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά και το Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή χιονόνερο . Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά – ημιορεινά, βαθμιαία και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο Οι άνεμοι θα πνέουν Β στο Ιόνιο 4 με 6 μποφόρ, και στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη την χώρα.

Η Παρασκευή και το Σάββατο θα είναι οι πιο κρύες ημέρες. Φαινόμενα και πάλι κυρίως στα Α και Ν και φαίνεται πως χιονοπτώσεις θα σημειωθούν και σε πεδινές περιοχές.

Αττική

Καιρός σήμερα τοπικές βροχές ή χιονόνερο παροδικές χιονοπτώσεις στην Πάρνηθα και τον Κιθαιρώνα Άνεμοι: ΒΑ 4 με 6 μποφόρ και στα Α βαθμιαία 7. Θερμοκρασία: έως 10 με 11 βαθμούς

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Αυξημένη συννεφιά με τοπικές βροχές ή χιονόνερο κατά διαστήματα. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν σε ορεινά και ημιορεινά τμήματα. Σταδιακή βελτίωση Άνεμοι: Βόρειοι 4 με 5, πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 07 βαθμούς

