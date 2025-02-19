Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας από σήμερα Τετάρτη , ενισχυμένοι βοριάδες στο Αιγαίο. Τοπικές χιονοπτώσεις. Οι πιο κρύες μέρες Παρασκευή και Σάββατο.

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Τετάρτη  Στα βόρεια θα σημειωθεί χιονόνερο ή χιόνι. Στη Θεσσαλία,  Α. Στερεά , Εύβοια , Α-ΒΑ  Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή χιονόνερο και παροδικές χιονοπτώσεις στα ορεινά – ημιορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα συννεφιά με τοπικές βροχές κυρίως στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.  Η  θερμοκρασία  θα ανέβει το μεσημέρι στα Δ και Ν έως 15 με 16 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα  έως 8 με 12 βαθμούς,

Την  Πέμπτη Στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά και το Αιγαίο θα σημειωθούν  τοπικές βροχές ή χιονόνερο . Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά – ημιορεινά, βαθμιαία και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο   Οι άνεμοι θα πνέουν Β  στο Ιόνιο 4 με 6  μποφόρ, και στο Αιγαίο 6 με 8  μποφόρ.  Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω  πτώση σε όλη την χώρα.

Η  Παρασκευή και το Σάββατο θα είναι οι πιο κρύες ημέρες. Φαινόμενα και πάλι κυρίως στα Α και Ν και φαίνεται πως χιονοπτώσεις θα σημειωθούν και σε πεδινές περιοχές.

Αττική                                                                                       

Καιρός σήμερα τοπικές βροχές ή χιονόνερο παροδικές χιονοπτώσεις στην Πάρνηθα και τον Κιθαιρώνα  Άνεμοι: ΒΑ  4 με 6 μποφόρ και στα Α βαθμιαία 7. Θερμοκρασία: έως 10 με 11 βαθμούς 

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα. Αυξημένη  συννεφιά με τοπικές βροχές ή χιονόνερο κατά διαστήματα. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν σε ορεινά και ημιορεινά τμήματα. Σταδιακή βελτίωση Άνεμοι: Βόρειοι 4 με 5, πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 07 βαθμούς 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Καιρός Χριστίνα Σούζη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
16 0 Bookmark