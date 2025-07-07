Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, με πιθανότητα εκδήλωσης τοπικών όμβρων στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και μόνο τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και μόνο στο βόρειο Αιγαίο θα είναι βόρειοι βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα στα νησιά του Ιονίου και σε όλα τα ηπειρωτικά, ενώ θα σημειώσει άνοδο και στην ανατολική νησιωτική χώρα.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα το απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

'Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 πρόσκαιρα νότιοι νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ορεινά, οπότε πιθανώς να εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά τις πρωινές ώρες από ανατολικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 38 με 39 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν λίγες τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά και πιθανώς να εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς.

Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και πρόσκαιρα τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα παράκτια δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 στα νότια έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 38 και στα ηπειρωτικά έως 39 με 40 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα νότια βαθμιαία από δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 39 με 40 τοπικά έως 41 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 με 34 και στην Κρήτη τοπικά έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και στις Σποράδες βόρειοι και βαθμιαία νότιοι 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 40 τοπικά έως 41 βαθμούς και στις Σποράδες έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για αύριο Τρίτη, 08-07-2025

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις στα κεντρικά και βόρεια ορεινά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και βαθμιαία στα κεντρικά και νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο στα ανατολικά και θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα. Εκτιμάται πως θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 39 με 40 και κατά τόπους στα ανατολικά τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου, στα νησιά του Ιονίου, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι ελάχιστες θερμοκρασίες στα αστικά κέντρα θα κυμαίνονται περί τους 27 με 29 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Τετάρτη, 09-07-2025

Γενικά αίθριος καιρός. Από τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα βόρεια ορεινά οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν πρόσκαιροι όμβροι κυρίως στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Από το απόγευμα στα δυτικά και από το βράδυ στα βόρεια θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί και θα φτάσουν τοπικά τα 6 και πιθανώς τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά, στην υπόλοιπη χώρα όμως θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα.

Πρόγνωση για την Πέμπτη, 10-07-2025

Στη Χαλκιδική, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και πιθανώς στις Σποράδες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πρόσκαιρους όμβρους ή μεμονωμένες καταιγίδες και βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και μόνο στα νοτιοανατολικά θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα.

Πρόγνωση για την Παρασκευή, 11-07-2025

Γενικά αίθριος καιρός. Από τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και θα σημειωθούν πρόσκαιροι όμβροι και στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

