ΕΜΥ: Μέχρι την Τετάρτη τα 40άρια στη χώρα - Ανάσα δροσιάς από την Πέμπτη

Πολύ υψηλές θερμοκρασίες προβλέπονται στη χώρα μας έως και την Τετάρτη, με τις υψηλότερες τιμές (μέγιστες τιμές άνω των 40 βαθμών) να σημειώνονται στο εσωτερικό της ηπειρωτικής Ελλάδας, ενώ αισθητή πτώση της θερμοκρασίας θα έχουμε την Πέμπτη σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με την επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ:

Α. Στις παραθαλάσσιες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη από τη θερμοκρασία στο εσωτερικό της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Β. Η σχετική υγρασία θα κυμανθεί σε χαμηλά επίπεδα (ενδεικτικά 20% με 30% τις μεσημβρινές ώρες στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας).

Γ. Οι ελάχιστες θερμοκρασίες την Τρίτη και την Τετάρτη στα αστικά κέντρα θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα και θα κυμαίνονται περί τους 27 με 29 βαθμούς Κελσίου.

Πιο αναλυτικά:

1. Σήμερα, υψηλές θερμοκρασίες θα σημειωθούν στο εσωτερικό της ηπειρωτικής Ελλάδας καθώς και στην ανατολική νησιωτική χώρα. Οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν:

α) στην ηπειρωτική Ελλάδα τους 38 με 40 και κατά τόπους στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 41 βαθμούς Κελσίου.

β) στα νησιά του Ιονίου τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου.

γ) στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου.

2. Αύριο, Τρίτη αναμένεται μικρή πτώση στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά και μικρή άνοδος (περίπου κατά 1 με 2 βαθμούς) στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο. Οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν:

α) στα ανατολικά ηπειρωτικά κατά τόπους τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου.

β) στα δυτικά ηπειρωτικά τους 38 κατά τόπους τους 39 βαθμούς Κελσίου.

γ) στα νησιά του Ιονίου τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου.

δ) στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

3. Την Τετάρτη (9/7) αναμένεται μικρή περαιτέρω πτώση των υψηλών θερμοκρασιών στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν στα ίδια υψηλά επίπεδα. Οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν:

α) στα ανατολικά ηπειρωτικά κατά τόπους τους 40 με 42 βαθμούς Κελσίου.

β) στα δυτικά ηπειρωτικά τους 35 με 36 και κατά τόπους τους 37 βαθμούς Κελσίου.

γ) στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και κατά τόπους στην Κρήτη τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

