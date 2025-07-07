Λογαριασμός
Σήμερα , αύριο και την Τετάρτη μέτριας έντασης κύμα καύσωνα επηρεάζει τη χώρα , σαν και αυτά που βιώνει πολλά καλοκαίρια η πατρίδα μας. Η θερμοκρασία σε πτώση την Πέμπτη.

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Δευτέρα  αίθριος καιρός με πιθανότητα για  απογευματινές  μπόρες στα ορεινά της Ηπείρου , της Δ. Μακεδονίας και της Δ. Στερεάς.  Οι άνεμοι θα πνέουν Δ- ΒΔ  3 με 5 μποφόρ.  Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 38 με 40  και στα βόρεια τοπικά 41 βαθμούς , και στα νησιά έως  36 με 38  βαθμούς.

Τρίτη και Τετάρτη , γενικά αίθριος καιρός , με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες ,  την Τετάρτη , στα Β – ΒΑ  ορεινά.  Από την Τετάρτη το απόγευμα στη  Δ Ελλάδα θα επικρατήσουν ΒΔ άνεμοι 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε πολύ υψηλά επίπεδα , στα Ηπειρωτικά θα φτάσει τους  39 με 41  και τοπικά 42 βαθμούς.

Την Πέμπτη θα ενισχυθούν οι ΒΔ άνεμοι στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σχεδόν σε όλη τη χώρα εκτός από τα ΝΑ

ΑΤΤΙΚΗ                                                                                      

Καιρός σήμερα αίθριος.  Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.  Θερμοκρασία: έως 38 με 39 βαθμούς .

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ    

Καιρός σήμερα Γενικά αίθριος. Άνεμοι: μεταβλητοί  2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 37 με 38  βαθμούς .

