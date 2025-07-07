Σήμερα Δευτέρα αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ορεινά της Ηπείρου , της Δ. Μακεδονίας και της Δ. Στερεάς. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ- ΒΔ 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 38 με 40 και στα βόρεια τοπικά 41 βαθμούς , και στα νησιά έως 36 με 38 βαθμούς.

Τρίτη και Τετάρτη , γενικά αίθριος καιρός , με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες , την Τετάρτη , στα Β – ΒΑ ορεινά. Από την Τετάρτη το απόγευμα στη Δ Ελλάδα θα επικρατήσουν ΒΔ άνεμοι 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε πολύ υψηλά επίπεδα , στα Ηπειρωτικά θα φτάσει τους 39 με 41 και τοπικά 42 βαθμούς.

Την Πέμπτη θα ενισχυθούν οι ΒΔ άνεμοι στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σχεδόν σε όλη τη χώρα εκτός από τα ΝΑ

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός σήμερα αίθριος. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 38 με 39 βαθμούς .

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Καιρός σήμερα Γενικά αίθριος. Άνεμοι: μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 37 με 38 βαθμούς .

