Οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες με μέγιστες τιμές τοπικά πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου θα διατηρηθούν στη χώρα μας μέχρι τη Δευτέρα (22-7-2024). Από την Τρίτη θα υπάρξει βαθμιαία υποχώρηση της θερμοκρασίας, τόσο ως προς τις μέγιστες όσο και ως προς τις ελάχιστες τιμές, που θα γίνει αισθητή στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδος στις περισσότερες περιοχές.

Συγκεκριμένα, από την Τρίτη 23 Ιουλίου θα υπάρξει βαθμιαία υποχώρηση της θερμοκρασίας, τόσο ως προς τις μέγιστες όσο και ως προς τις ελάχιστες τιμές, η οποία θα γίνει αισθητή στις περισσότερες περιοχές στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας.

Αναλυτικά, την Κυριακή (21-7-2024) και τη Δευτέρα (22-7-2024) η θερμοκρασία προβλέπεται να φτάσει:

α. στα βόρεια ηπειρωτικά τους 38 με 39 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 39 με 40 και τοπικά τους 41 βαθμούς Κελσίου.

β. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 38 με 40 βαθμούς Κελσίου.

γ. στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 34 με 37 βαθμούς Κελσίου.

δ. στην Αττική τους 39 με 40 βαθμούς και στο νομό Θεσσαλονίκης τους 38 βαθμούς Κελσίου.

