Επιμένουν για ακόμα μία ημέρα οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες στις περισσότερες περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας μετατρέποντας τη χώρα σε «καμίνι».

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τοπικά τους 41 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ.

Αναλυτικότερα για σήμερα, Κυριακή, προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και θα σημειωθούν στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει:

α. Στα βόρεια ηπειρωτικά τους 38 με 39 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 39 με 40 και τοπικά τους 41 βαθμούς Κελσίου.

β. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 38 με 40 βαθμούς Κελσίου.

γ. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 34 με 37 βαθμούς Κελσίου.

δ. Στην Αττική τους 39 με 40 βαθμούς και στο νομό Θεσσαλονίκης τους 38 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στο Ιόνιο βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 37 με 40 και τοπικά τους 41 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στα νότια βαθμιαία δυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 26 έως 39 με 41 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 34 με 37 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 27 έως 38 με 40 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 41 βαθμούς Κελσίου και στις Σποράδες έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 29 έως 39 με 40 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 μποφόρ και πρόσκαιρα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 26 έως 38 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ

Για αύριο Δευτέρα, προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Από τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά και την Κρήτη και στα βόρεια ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και στα νότια πελάγη 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει:

α. Στα βόρεια ηπειρωτικά τους 38 με 39 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 39 με 40 και πιθανόν τοπικά τους 41 βαθμούς Κελσίου.

β. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 38 με 40 βαθμούς Κελσίου.

γ. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου.

δ. Στην Αττική τους 39 με 40 βαθμούς και στο νομό Θεσσαλονικής τους 38 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

