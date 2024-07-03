Επικαιροποίηση έκτακτου δελτίου: Κεραυνοί και χαλάζι από το μεσημέρι

Ασταθείς αέριες μάζες που έρχονται από τα βορειοδυτικά Βαλκάνια προς την περιοχή μας θα προκαλέσουν επιδείνωση του καιρού κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια από σήμερα Τέταρτη (03/07/24) μεσημέρι έως αργά το απόγευμα της Πέμπτης (04-07-24) με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Πιο αναλυτικά:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Σήμερα Τετάρτη (03-07-24)

Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα ανατολικά τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας και κατά τη διάρκεια της νύχτας κυρίως στη Χαλκιδική.

Αύριο Πέμπτη (04-07-24)

α. Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας (κυρίως νομοί Θεσσαλονίκης - Χαλκιδικής) καθώς και στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (βορείως της Μυτιλήνης).

β. Στη Θεσσαλία και τις Σποράδες.

γ. Στην κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την ανατολική Πελοπόννησο και την Εύβοια.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέλιξη του καιρού στα τακτικά και έκτακτα δελτία καιρού, στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ (www.emy.gr). Η επικαιροποίηση των προγνώσεων θα γίνεται ανά δωδεκάωρο.

Πηγή: skai.gr

