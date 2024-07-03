Σήμερα Τετάρτη Άστατος με τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα Κ και Β Ηπειρωτικά. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα στην Α Μακεδονία και τη Θράκη. Άνεμοι Δ 4 με 5 και στα Ν τοπικά 6 μποφόρ Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 33 με 36 βαθμούς , και στα νησιά έως 33 με 34 βαθμούς.

Την Πέμπτη Άστατος με τις περισσότερες και εντονότερες βροχές και καταιγίδες , να εκδηλώνονται κυρίως στα Ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι: Δ 4 με 5 στα Νότια έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση.

Τέλος την Παρασκευή οι βροχές θα περιοριστούν στα Α και Ν και γρήγορα θα σταματήσουν. Οι Άνεμοι θα πνέουν Β – ΒΔ 4 με 5, και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα Δ και Β

Αττική

Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθεί και στα Β του νομού δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμοι: Δ – ΒΔ 3 με 5 μποφόρ Θερμοκρασία: έως 35 βαθμούς

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Λίγες νεφώσεις οι οποίες κυρίως το μεσημέρι - απόγευμα θα είναι αυξημένες και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι: ΒΔ 3 με 5 μποφόρ Θερμοκρασία: έως 31 βαθμούς

