Την Τετάρτη , και την Πέμπτη αστάθεια , με τις περισσότερες και εντονότερες βροχές να εκδηλώνονται την Πέμπτη. Πτώση της Θερμοκρασίας. Το Σ/Κ μελτέμι και μικρή άνοδος της θερμοκρασίας.

 Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα  Τετάρτη  Άστατος με τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα Κ και Β Ηπειρωτικά. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα στην Α Μακεδονία και τη Θράκη.  Άνεμοι   Δ 4 με 5 και στα Ν τοπικά 6   μποφόρ  Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 33 με 36  βαθμούς ,  και στα νησιά  έως  33 με 34   βαθμούς.

Την Πέμπτη  Άστατος με τις περισσότερες και εντονότερες βροχές και καταιγίδες ,  να εκδηλώνονται κυρίως στα Ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι: Δ 4 με 5 στα Νότια έως 6 μποφόρ.  Θερμοκρασία  σε μικρή περαιτέρω πτώση.

Τέλος την Παρασκευή οι βροχές θα περιοριστούν στα Α και Ν και γρήγορα θα σταματήσουν.  Οι Άνεμοι θα πνέουν Β – ΒΔ  4 με 5, και στο  Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.  Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα Δ και Β

Αττική                                                                                       

Καιρός σήμερα. Λίγη  συννεφιά που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθεί και στα Β του νομού δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες.  Άνεμοι: Δ – ΒΔ  3 με 5 μποφόρ Θερμοκρασία: έως 35  βαθμούς

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα. Λίγες νεφώσεις οι οποίες κυρίως το μεσημέρι - απόγευμα θα είναι αυξημένες και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι: ΒΔ 3 με 5 μποφόρ Θερμοκρασία: έως 31 βαθμούς

