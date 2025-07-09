ΕΜΥ: Τελευταία ημέρα καύσωνα - Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας από αύριο

Οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν στην ανατολική χώρα σήμερα Τετάρτη (09-07-25), ενώ την Πέμπτη (10-07-25) αναμένεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη σχεδόν τη χώρα, σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης του καιρού από την ΕΜΥ.

Παράλληλα, βαθμιαία σήμερα στο Ιόνιο και κατά τόπους στα ηπειρωτικά θα επικρατήσουν ισχυροί άνεμοι.

Πιο αναλυτικά:

1. Θερμοκρασία:

Σήμερα Τετάρτη (09-07-25) οι μέγιστες τιμές της θερμοκρασίας θα φτάσουν:

α) στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 38 με 40 και στην ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο τοπικά τους 41 βαθμούς Κελσίου.

β) στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τοπικά τους 37 με 38 και πιθανώς τους 39 βαθμούς Κελσίου.

Επισημαίνεται ότι:

Α. Στις παραθαλάσσιες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη από τη θερμοκρασία στο εσωτερικό της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Β. Η σχετική υγρασία θα κυμανθεί σε χαμηλά επίπεδα (ενδεικτικά 20% με 30% τις μεσημβρινές ώρες στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας).

2. Άνεμοι:

α) Ισχυροί δυτικοί άνεμοι θα πνέουν μέχρι το βράδυ στην ανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά και τη Θεσσαλία.

β) Πολύ ισχυροί βορειοδυτικοί άνεμοι θα επικρατήσουν από σήμερα το απόγευμα στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά, από νωρίς το βράδυ στην κεντρική Μακεδονία (συμπεριλαμβανομένης της περιοχής της Θεσσαλονίκης) και τη νύχτα στην ανατολική Θεσσαλία και τις Σποράδες.

γ) Πολύ ισχυροί βορειοανατολικοί άνεμοι θα επικρατήσουν πρόσκαιρα τη νύχτα Τετάρτης (09-07-25) προς Πέμπτη (10-07-25) στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο.

Πηγή: skai.gr

