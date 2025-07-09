Σήμερα Τετάρτη Το πρωί στα ΒΔ και το απόγευμα στα ΒΑ ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Στην υπόλοιπη χώρα ηλιοφάνεια. Πολύ ισχυροί ΒΔ άνεμοι εντάσεως τοπικά 7 μποφόρ , θα επικρατήσουν από το απόγευμα στο Ιόνιο και τα Δ. ηπειρωτικά και από νωρίς το βράδυ στην Κ Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τις Σποράδες, Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 35 με 36 βαθμούς, στα Α ηπειρωτικά έως 39 με 40 και πιθανώς τοπικά 41 βαθμούς , και στα νησιά έως 36 με 38 βαθμούς.
Την Πέμπτη θα πνέουν ενισχυμένοι ΒΔ άνεμοι 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σχεδόν σε όλη τη χώρα εκτός ίσως από τα ΝΑ. Επίσης το απόγευμα στα Β ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες.
Την Παρασκευή και το Σάββατο λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια , με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες κυρίως στα Β ορεινά. Οι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση την Παρασκευή.
ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός σήμερα αίθριος. Άνεμοι: Δ – ΒΔ 3 με 5 και βαθμιαία 6 μποφόρ . Θερμοκρασία: έως 39 βαθμούς
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Καιρός σήμερα Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες συννεφιές τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες. Άνεμοι: Δ – ΒΔ 3 με 4 μποφόρ, από νωρίς το βράδυ 6 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 38 βαθμούς
- Επιμένει και σήμερα ο καύσωνας - Από αύριο αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας
- ΕΜΥ: Επιμένει μέχρι αύριο ο καύσωνας - Από την Πέμπτη υποχωρεί η θερμοκρασία
- Σήμερα Τρίτη η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 40 και τοπικά 41 βαθμούς , την Τετάρτη θα σημειώσει πτώση στη Δ. Ελλάδα και τη Μακεδονία και την Πέμπτη σε όλη σχεδόν τη χώρα.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.