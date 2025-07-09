Σήμερα Τετάρτη Το πρωί στα ΒΔ και το απόγευμα στα ΒΑ ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Στην υπόλοιπη χώρα ηλιοφάνεια. Πολύ ισχυροί ΒΔ άνεμοι εντάσεως τοπικά 7 μποφόρ , θα επικρατήσουν από το απόγευμα στο Ιόνιο και τα Δ. ηπειρωτικά και από νωρίς το βράδυ στην Κ Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τις Σποράδες, Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 35 με 36 βαθμούς, στα Α ηπειρωτικά έως 39 με 40 και πιθανώς τοπικά 41 βαθμούς , και στα νησιά έως 36 με 38 βαθμούς.

Την Πέμπτη θα πνέουν ενισχυμένοι ΒΔ άνεμοι 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σχεδόν σε όλη τη χώρα εκτός ίσως από τα ΝΑ. Επίσης το απόγευμα στα Β ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες.

Την Παρασκευή και το Σάββατο λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια , με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες κυρίως στα Β ορεινά. Οι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση την Παρασκευή.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός σήμερα αίθριος. Άνεμοι: Δ – ΒΔ 3 με 5 και βαθμιαία 6 μποφόρ . Θερμοκρασία: έως 39 βαθμούς

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Καιρός σήμερα Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες συννεφιές τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες. Άνεμοι: Δ – ΒΔ 3 με 4 μποφόρ, από νωρίς το βράδυ 6 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 38 βαθμούς

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.