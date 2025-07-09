Λογαριασμός
Σήμερα Τετάρτη η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στη Δ. Ελλάδα και τη Δ. Μακεδονία , αλλά στα ανατολικά ηπειρωτικά θα φτάσει τους 40 με 41 βαθμούς. Την Πέμπτη σε πτώση σε όλη σχεδόν τη χώρα.

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Τετάρτη   Το πρωί στα ΒΔ και το απόγευμα στα ΒΑ ορεινά  είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Στην υπόλοιπη χώρα ηλιοφάνεια.  Πολύ ισχυροί ΒΔ  άνεμοι εντάσεως τοπικά  7 μποφόρ , θα επικρατήσουν από το απόγευμα στο Ιόνιο και τα Δ. ηπειρωτικά και από νωρίς το βράδυ στην  Κ  Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τις Σποράδες, Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 35 με 36 βαθμούς,  στα Α ηπειρωτικά έως 39 με 40 και πιθανώς τοπικά 41  βαθμούς , και στα νησιά έως  36 με 38    βαθμούς.

Την Πέμπτη θα πνέουν ενισχυμένοι  ΒΔ άνεμοι 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σχεδόν σε όλη τη χώρα εκτός ίσως από τα ΝΑ. Επίσης το απόγευμα στα Β ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες.

Την Παρασκευή και το Σάββατο λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια , με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες κυρίως στα Β ορεινά. Οι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση την Παρασκευή.   

ΑΤΤΙΚΗ                                                                                      

Καιρός σήμερα αίθριος.  Άνεμοι: Δ – ΒΔ 3 με 5 και βαθμιαία 6  μποφόρ . Θερμοκρασία: έως 39 βαθμούς

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ    

Καιρός σήμερα Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες συννεφιές τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες. Άνεμοι: Δ – ΒΔ  3 με 4 μποφόρ, από νωρίς το βράδυ 6 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 38 βαθμούς

