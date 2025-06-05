Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά μέχρι και το Σάββατο. Ζέστη…. !!

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Πέμπτη Γενικά αίθριος καιρός , το μεσημέρι και το απόγευμα όμως στα Κ και Β ηπειρωτικά θα συννεφιάσει και στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και  κυρίως στα βόρεια μεμονωμένες  καταιγίδες.  Οι βόρειοι άνεμοι 3 με 5 μποφόρ ,  και η θερμοκρασία θα φθάσει στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς. 

Την Παρασκευή , τοπικές μπόρες και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται το απόγευμα στη   Μακεδονία και στα ορεινά της Ηπείρου, της Θεσσαλίας, της Θράκης και της Κ.  Στερεάς. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΔ 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία στα ηπειρωτικά θα φθάσει τους 35 με 36 βαθμούς. 

Το Σάββατο   , απογευματινή  αστάθεια θα εκδηλωθεί στα ηπειρωτικά ορεινά , ενώ την Κυριακή και τη Δευτέρα η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία  χωρίς αξιόλογη μεταβολή , θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

ΑΤΤΙΚΗ                                                                                      

Καιρός σήμερα  γενικά αίθριος  Άνεμοι: Β – ΒΑ  3 με 4 μποφόρ , και στα Α μέχρι 5  . Θερμοκρασία: έως 34 με 35  βαθμούς .

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ    

Καιρός σήμερα Σχεδόν αίθριος με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ορεινά.  Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία:  έως 32 βαθμούς 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Καιρός Χριστίνα Σούζη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
13 0 Bookmark