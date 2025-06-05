Σήμερα Πέμπτη Γενικά αίθριος καιρός , το μεσημέρι και το απόγευμα όμως στα Κ και Β ηπειρωτικά θα συννεφιάσει και στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι βόρειοι άνεμοι 3 με 5 μποφόρ , και η θερμοκρασία θα φθάσει στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς.

Την Παρασκευή , τοπικές μπόρες και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται το απόγευμα στη Μακεδονία και στα ορεινά της Ηπείρου, της Θεσσαλίας, της Θράκης και της Κ. Στερεάς. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΔ 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία στα ηπειρωτικά θα φθάσει τους 35 με 36 βαθμούς.

Το Σάββατο , απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα ηπειρωτικά ορεινά , ενώ την Κυριακή και τη Δευτέρα η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή , θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός σήμερα γενικά αίθριος Άνεμοι: Β – ΒΑ 3 με 4 μποφόρ , και στα Α μέχρι 5 . Θερμοκρασία: έως 34 με 35 βαθμούς .

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Καιρός σήμερα Σχεδόν αίθριος με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ορεινά. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 32 βαθμούς

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.