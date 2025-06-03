Εντολή να διερευνήσει τις χάρες που απένειμε ο Δημοκρατικός πρώην πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν τις τελευταίες ημέρες της προεδρίας του σε μέλη της οικογένειάς του και σε θανατοποινίτες έχει λάβει ένας ανώτερος αξιωματούχος του Υπουργείου Δικαιοσύνης του Ρεπουμπλικάνου προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Εντ Μάρτιν, δικηγόρος του Υπουργείου Δικαιοσύνης που ειδικεύεται σε υποθέσεις χάριτος, έγραψε σε email που είδε το Reuters ότι η έρευνα αφορά το κατά πόσον ο Τζο Μπάιντεν «ήταν ικανός και αν άλλοι τον εκμεταλλεύονταν μέσω της χρήσης του AutoPen ή άλλων μέσων».

Ένα AutoPen είναι μια συσκευή που χρησιμοποιείται για την αυτόματη τοποθέτηση υπογραφής σε ένα έγγραφο. Ωστόσο, δεν είναι γνωστό εάν ο Μπάιντεν χρησιμοποίησε το autopen σε περιπτώσεις χάριτος.

Το email ανέφερε ότι η έρευνα του Μάρτιν επικεντρώνεται στις προληπτικές χάρες που εξέδωσε ο Μπάιντεν σε πολλά μέλη της οικογένειάς του και στη χάρη που απένειμε γλιτώνοντας 37 ομοσπονδιακούς κρατούμενους από τη θανατική ποινή, μετατρέποντας τις ποινές τους σε ισόβια κάθειρξη.

Υπενθυμίζεται ότι πριν παραδώσει την προεδρία στον Τραμπ στις 20 Ιανουαρίου, ο Μπάιντεν έδωσε χάρη σε πέντε μέλη της οικογένειάς του, λέγοντας ότι ήθελε να τα προστατεύσει από μελλοντικές πολιτικά υποκινούμενες έρευνες. Χάρες έλαβαν τα αδέρφια του Μπάιντεν, Τζέιμς Μπάιντεν, Φρανκ Μπάιντεν και Βάλερι Μπάιντεν Όουενς, καθώς και οι σύζυγοί τους, Τζον Όουενς και Σάρα Μπάιντεν. Την 1η Δεκεμβρίου, ο Μπάιντεν έδωσε χάρη στον γιο του Χάντερ Μπάιντεν, ο οποίος είχε δηλώσει ένοχος για φορολογικές παραβάσεις και είχε καταδικαστεί για κατηγορίες που σχετίζονται με πυροβόλα όπλα.

Το email του Μάρτιν δεν διευκρίνιζε ποιες αμνηστίες μελών της οικογένειας Μπάιντεν διερευνούνταν. Επίσης, δεν διευκρίνιζε ποιος έδωσε εντολή στον Μάρτιν να ξεκινήσει την έρευνα.

Ο ίδιος ο Τραμπ έχει κάνει εκτεταμένη χρήση της εκτελεστικής επιείκειας. Για παράδειγμα, χορήγησε χάρη στις 20 Ιανουαρίου σε όλους τους σχεδόν 1.600 υποστηρικτές του που αντιμετώπισαν ποινικές κατηγορίες σε σχέση με την επίθεση της 6ης Ιανουαρίου 2021 στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.