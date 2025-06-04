Σήμερα Τετάρτη Γενικά αίθριος καιρός και μόνο το απόγευμα υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης μεμονωμένων καταιγίδων στα ορεινά Μακεδονίας, Ηπείρου και Δ. Θεσσαλίας. Οι βόρειοι άνεμοι 3 με 5 μποφόρ στα Δωδεκάνησα τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φθάσει στα ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς.

Την Πέμπτη Αρχικά προβλέπεται ηλιοφάνεια, αλλά το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει τοπικά και δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν ΒΔ 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φθάσει στα ηπειρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς.

Την Παρασκευή , τοπικές μπόρες και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται το απόγευμα στη Μακεδονία και στα ορεινά της Ηπείρου, της Θεσσαλίας, της Θράκης και της Κ. Στερεάς. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΔ 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία στα ηπειρωτικά θα φθάσει τους 36 με 38 βαθμούς.

Το ΣΑβ/Κυρ και τη Δευτέρα , η απογευματινή αστάθεια θα περιοριστεί αρκετά , κυρίως την Κυριακή και τη Δευτέρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός σήμερα γενικά αίθριος Άνεμοι: μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ . Θερμοκρασία: έως 33 βαθμούς .

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Καιρός σήμερα Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι - απόγευμα στα γύρω ορεινά. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 32 βαθμούς

