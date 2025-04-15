Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά (πλην της Θράκης) τοπικές βροχές κυρίως μέχρι το απόγευμα. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ηπειρωτικά. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές.

Η ορατότητα τις βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και τα βόρεια.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο νοτιοανατολικοί 6 με 7 και πιθανόν τοπικά έως 8 και στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση σε όλη σχεδόν τη χώρα ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στη Μακεδονία.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 2 με 4 και στο Θρακικό πέλαγος πρόσκαιρα το πρωί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 7 έως 16 βαθμούς και στη Θράκη έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά.

Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο 6 με 7 και πιθανόν τοπικά έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 9 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ηπειρωτικά.

Άνεμοι: Ανατολικοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 7 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές. Πιθανότητα τοπικών βροχών το βράδυ στη δυτική Κρήτη.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις που τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα είναι κατά τόπους στα βόρεια πιο πυκνές.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα.

Άνεμοι: Ανατολικοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 8 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Nεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως τις μεσημβρινές ώρες οπότε είναι πιθανό να σημειωθεί μικρής διάρκειας καταιγίδα.

Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και βελτίωση από το απόγευμα.

Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 9 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

