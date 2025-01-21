Λογαριασμός
Ήπιος καιρός με τοπικές βροχές , περισσότερες σήμερα Τρίτη και αύριο Τετάρτη. Η θερμοκρασία λίγο πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Τρίτη Θα σημειωθούν  τοπικές βροχές.  Περισσότερες θα είναι στη Δ Ελλάδα , το Α Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα , όπου θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.  Οι άνεμοι θα πνέουν Δ 3 με 5  μποφόρ.  Η  θερμοκρασία  θα ανέβει το μεσημέρι  στα βόρεια έως 11 με 12  βαθμούς , στην υπόλοιπη χώρα έως 15 με 16  βαθμούς , και μόνο στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φτάσει τους 18 με 19 βαθμούς.

 Την Τετάρτη Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν , στη Δ Ελλάδα , στις Κυκλάδες , την Κρήτη , το Α Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.  Οι άνεμοι θα πνέουν Δ – ΝΔ  3 με 4 και στα νότια τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Την Πέμπτη λίγες βροχές στα ΝΑ που βαθμιαία θα σταματήσουν , στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ , η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια.

Τέλος την Παρασκευή , λίγες βροχές θα σημειωθούν στα ΒΔ , τα νησιά του Α.  Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.  Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο κυρίως στα νότια.

Αττική                                                                                       

Καιρός σήμερα Λίγη  συννεφιά , παροδικά αυξημένη , με πιθανότητα βροχής ,κυρίως το πρωί. Άνεμοι: μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 15 βαθμούς .  

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα. Παροδικά αυξημένη συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα. Άνεμοί: μεταβλητοί   3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 11 βαθμούς 

