Σήμερα Τρίτη Θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Περισσότερες θα είναι στη Δ Ελλάδα , το Α Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα , όπου θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 11 με 12 βαθμούς , στην υπόλοιπη χώρα έως 15 με 16 βαθμούς , και μόνο στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φτάσει τους 18 με 19 βαθμούς.

Την Τετάρτη Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν , στη Δ Ελλάδα , στις Κυκλάδες , την Κρήτη , το Α Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ – ΝΔ 3 με 4 και στα νότια τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Την Πέμπτη λίγες βροχές στα ΝΑ που βαθμιαία θα σταματήσουν , στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ , η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια.

Τέλος την Παρασκευή , λίγες βροχές θα σημειωθούν στα ΒΔ , τα νησιά του Α. Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο κυρίως στα νότια.

Αττική

Καιρός σήμερα Λίγη συννεφιά , παροδικά αυξημένη , με πιθανότητα βροχής ,κυρίως το πρωί. Άνεμοι: μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 15 βαθμούς .

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Παροδικά αυξημένη συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα. Άνεμοί: μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 11 βαθμούς

