Παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές αναμένονται σήμερα, Τρίτη, κυρίως στα δυτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα. Παράλληλα, σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κατά διαστήματα στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά και τις βραδινές ώρες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ που γρήγορα θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 που γρήγορα θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της κυρίως στα βόρεια όπου θα φτάσει τους 09 με 11 βαθμούς Κελσίου. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Ιόνιο θα φτάσει τους 15 με 17 και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 17 με 18 και τοπικά στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Τις πρωινές και βραδινές ώρες θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός στα βόρεια ηπειρωτικά.

Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών βροχών τις πρώτες πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά διαστήματα.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 11 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία και λίγα χιόνια στα ορεινά της Μακεδονίας.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά το πρωί ανατολικοί βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 11 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές, λίγα χιόνια στα ηπειρωτικά ορεινά και κατά διαστήματα σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ που γρήγορα θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές στην ανατολική Πελοπόννησο.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ που γρήγορα θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση και στα νότια σε δυτικούς τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και βαθμιαία δυτικοί νοτιοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 17 με 18 και στην Κρήτη τοπικά έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως από το απόγευμα. Τις βραδινές ώρες οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και τις πρωινές ώρες στα βόρεια βορειοανατολικοί και στα νότια νοτιοανατολικοί έως 5 μποφόρ. Τις βραδινές ώρες θα επικρατήσουν νότιοι νοτιοδυτικοί άνεμοι 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Νεφώσεις με σποραδικές βροχές και λίγα χιόνια στα ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στις Σποράδες από ανατολικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

