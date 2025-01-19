Με συννεφιά και βροχές ξεκινά η εβδομάδα: Ο καιρός αύριο

Συννεφιασμένο και βροχερό θα είναι το σκηνικό του καιρού για αύριο αφού η νέα εβδομάδα ξεκινά με αραιές νεφώσεις που γρήγορα στα δυτικά και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές θα πυκνώσουν και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά.

Σποραδικές καταιγίδες αναμένεται να εκδηλωθούν τη νύχτα στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο.

Λίγα χιόνια θα πέσουν τη νύχτα στα ορεινά της Πελοποννήσου, της δυτικής Στερεάς και της Ηπείρου.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνεις 3 με 5 μποφόρ.

Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση, κυρίως στα βόρεια ως προς τις μέγιστες τιμές.

Θα φτάσει στη Μακεδονία και τη Θράκη τους 10 με 12 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 14 με 16 και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά τους 17 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 17 με 18 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Τις πρωινές ώρες θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά.

Πηγή: skai.gr

