Καιρός σήμερα: Αραιές νεφώσεις και βροχές στα δυτικά

Αραιές νεφώσεις που γρήγορα στα δυτικά και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές θα πυκνώσουν προβλέπει για τον καιρό σήμερα Δευτέρα η ΕΜΥ. Από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά. Σποραδικές καταιγίδες αναμένεται να εκδηλωθούν τη νύχτα στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο. Λίγα χιόνια θα πέσουν το βράδυ στα ορεινά της Πελοποννήσου, της δυτικής Στερεάς, της Ηπείρου, της Θεσσαλίας και της Κρήτης.



Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνεις 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.



Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση, κυρίως στα βόρεια ως προς τις μέγιστες τιμές. Θα φτάσει στη Μακεδονία και τη Θράκη τους 10 με 12 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 14 με 16 και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά τους 17 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 17 με 18 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.



Τις πρωινές ώρες θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ ανά περιοχές

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές στα δυτικά. Από τις απογευματινές ώρες βαθμιαία οι νεφώσεις θα πυκνώσουν και στις υπόλοιπες περιοχές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση και στα θαλάσσια παραθαλάσσια τοπικά 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -01 (μείον 1) έως 12 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία από -04 (μείον 4) έως 10 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που γρήγορα θα πυκνώσουν και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν τη νύχτα στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο. Λίγα χιόνια θα πέσουν τη νύχτα στα ηπειρωτικά ορεινά.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από -01 (μείον 1) έως 13 βαθμούς Κελσίου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και τη νύχτα θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα νότια, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που βαθμιαία από τις μεσημβρινές ώρες θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικες βροχές το απόγευμα στη δυτική Κρήτη και από το βράδυ στις δυτικές Κυκλάδες και στις υπόλοιπες περιοχές της Κρήτης.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν το βράδυ στα ορεινά της Κρήτης.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στις Κυκλάδες τοπικά έως 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις που το βράδυ θα πυκνώσουν και είναι πιθανό τη νύχτα στα νότια να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Βαθμιαία από τις απογευματινές ώρες θα εξασθενήσουν και το βράδυ στα νότια θα στραφούν σε νοτίων διευθύνσεων.

Θερμοκρασία: Στα βόρεια από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου και στα νότια από 11 έως 18 και τοπικά έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που από τις μεσημβρινές ώρες βαθμιαία θα πυκνώσουν και είναι πιθανό από το βράδυ να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές και λίγα χιόνια στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στις Σποράδες βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 01 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που από τις μεσημβρινές ώρες βαθμιαία θα πυκνώσουν και υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά βαθμιαία έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις οι οποίες από τις απογευματινές ώρες βαθμιαία θα πυκνώσουν.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 01 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 21-01-2025

Νεφώσεις με τοπικές βροχές αρχικά στα δυτικά και τα νότια και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της βόρειας και κεντρικής χώρας. Από το απόγευμα ο καιρός στα δυτικά βαθμιαία θα βελτιωθεί, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας προς την Τετάρτη θα σημειωθούν εκ νέου βροχές στο βόρειο Ιόνιο.

Οι άνεμοι θα πνέουν ατα δυτικά απο ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες στο νότιο Ιόνιο έως 6, στρεφόμενοι βαθμιαία σε δυτικών διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 και στο βόρειο Αιγαίο βορειοανατολικοί έως 5, στρεφόμενοι από το μεσημέρι στα νότια σε δυτικούς νοτιοδυτικούς έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 09 με 11 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Ιόνιο τους 14 με 16, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 16 με 18 και τοπικά στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 19 βαθμούς Κελσίου.

