Δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Από την Κυριακή θα επικρατήσουν βοριάδες και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Τετάρτη  Τοπικές βροχές θα  σημειωθούν στα Β και κυρίως στα ΒΔ. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά.  Οι άνεμοι Ν – ΝΔ   3 με 5 μποφόρ και νότια της Πελοποννήσου τοπικά 6 μποφόρ.  Η  θερμοκρασία  θα ανέβει το μεσημέρι ως 28 με 29 και τοπικά έως 30  βαθμούς.  

Την Πέμπτη Τοπικές βροχές είναι πιθανό να σημειωθούν στα  ΒΔ , τη Θράκη και το Α Αιγαίο . Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Άνεμοι Ν – ΝΔ 3 με 5  μποφόρ , και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα κυμανθεί κατά 3 με 5 βαθμούς πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. 

Την Παρασκευή πιθανότητα για λίγες βροχές στα ΒΔ  και  το Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στην Α Μακεδονία , τη Θράκη , το Β και Α  Αιγαίο. Την Κυριακή θα επικρατήσουν βοριάδες , και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Λίγες βροχές θα σημειωθούν στα Α και  Ν. 

Αττική                                                                                       

Καιρός σήμερα Γενικά αίθριος. Οι Άνεμοι: Δ 3 με 4 μποφόρ.  Θερμοκρασία: έως 29 βαθμούς.

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα.  Αραιή συννεφιά , κατά διαστήματα πιο πυκνή. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.  Θερμοκρασία: έως 26 με 27 βαθμούς.

