Σήμερα Τετάρτη Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα Β και κυρίως στα ΒΔ. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι Ν – ΝΔ 3 με 5 μποφόρ και νότια της Πελοποννήσου τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι ως 28 με 29 και τοπικά έως 30 βαθμούς.

Την Πέμπτη Τοπικές βροχές είναι πιθανό να σημειωθούν στα ΒΔ , τη Θράκη και το Α Αιγαίο . Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Άνεμοι Ν – ΝΔ 3 με 5 μποφόρ , και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα κυμανθεί κατά 3 με 5 βαθμούς πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Την Παρασκευή πιθανότητα για λίγες βροχές στα ΒΔ και το Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στην Α Μακεδονία , τη Θράκη , το Β και Α Αιγαίο. Την Κυριακή θα επικρατήσουν βοριάδες , και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Λίγες βροχές θα σημειωθούν στα Α και Ν.

Αττική

Καιρός σήμερα Γενικά αίθριος. Οι Άνεμοι: Δ 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 29 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Αραιή συννεφιά , κατά διαστήματα πιο πυκνή. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 26 με 27 βαθμούς.

Πηγή: skai.gr

