Στα δυτικά, τα νότια και τα ανατολικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά. Στις υπόλοιπες περιοχές αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Η ορατότητα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και δεν αποκλείεται να σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα κυμανθεί κατά 3 με 5 βαθμούς πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας τους 28 με 29 βαθμούς και τοπικά στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά και την Κρήτη τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 τοπικά στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 28 με 29 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά. Από το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά στο βόρειο Ιόνιο έως 5 μποφόρ και στα νότια δυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 28 με 29 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4, μέχρι το απόγευμα στα κεντρικά και νότια θαλάσσια τμήματα τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές κυρίως στις Κυκλάδες.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 και στις Κυκλάδες έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα Δωδεκάνησα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα νοτιοανατολικά δυτικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 28 με 29 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές.

Ανεμοι: Δυτικών διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

