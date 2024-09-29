Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε στις 28-09-24/1200C, επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις από το αρχικό δελτίο.

Πιο συγκεκριμένα, μεταβολή του καιρού προβλέπεται στη χώρα μας την Κυριακή (29-09-2024) και μέχρι τη Δευτέρα (30-09-2024) με πολύ ενισχυμένους ανέμους, αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Πιο αναλυτικά :

Α. Θυελλώδεις βορειοδυτικοί άνεμοι εντάσεως 7 με 8 και πιθανώς πρόσκαιρα τοπικά 9 μποφόρ, θα πνέουν από το μεσημέρι της Κυριακής στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά και από το απόγευμα στην κεντρική Μακεδονία, τις Σποράδες, την ανατολική Θεσσαλία, τη Στερεά, την Εύβοια, την περιοχή των Κυθήρων και της Κρήτης. Επισημαίνεται πως και στις υπόλοιπες περιοχές οι άνεμοι θα είναι πρόσκαιρα ενισχυμένοι.

Σταδιακή εξασθένηση των ανέμων προβλέπεται από το μεσημέρι της Δευτέρας (30-09-2024).

Β. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν από το απόγευμα της Κυριακής (29-09-2024) μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (30-09-2024) στα βορειοανατολικά τμήματα της χώρας και πιο συγκεκριμένα στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο.

Γ. Πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται την Κυριακή (29-09-2024) στην Ήπειρο, τη Μακεδονία και τα νησιά του Ιονίου και τη Δευτέρα (30-09-2024) σε όλη τη χώρα, η οποία θα είναι της τάξεως των 6 με 8 βαθμών Κελσίου. Ενδεικτικά σημειώνεται πως η θερμοκρασία τη Δευτέρα δεν θα ξεπεράσει στη Θεσσαλονίκη τους 22 βαθμούς και στην Αθήνα τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέλιξη του καιρού στα τακτικά και έκτακτα δελτία καιρού, στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ (www.emy.gr). Η επικαιροποίηση των προγνώσεων θα γίνεται ανά δωδεκάωρο.

Οδηγίες προστασίας από τους θυελλώδεις ανέμους

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και τη βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr

