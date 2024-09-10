Βροχερός και άκρως φθινοπωρινός αναμένεται για σήμερα Τρίτη ο καιρός με την κακοκαιρία «Atena» να έχει κάνει ήδη την εμφάνισή της από χθες σε πολλές περιοχές της χώρας, κυρίως στα Δυτικά ενώ από νωρίς το πρωί βρέχει και στην Αττική.

Η Πολιτική Προστασία της χώρας βρίσκεται σε συναγερμό με τα φαινόμενα να διαρκούν σύμφωνα με τους μετεωρολόγους μέχρι τις απογευματινές ώρες της Τετάρτης.

Live η πορεία της

Μάλιστα, μηνύματα από το 112 ήχησαν χθες, Δευτέρα σε Πάτρα, Ηγουμενίτσα, Ιωάννινα, Μεγαλόπολη και Βόλο, προειδοποιώντας για ακραία καιρικά φαινόμενα, καλώντας τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους μέχρι και σήμερα το μεσημέρι.

Ειδικότερα, γύρω στις 18:00 χθες, εκδόθηκε μήνυμα του 112 προς τους κατοίκους περιοχών της Δυτικής Ελλάδας. Το μήνυμα προειδοποιούσε για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή τα οποία θα συνεχιστούν μέχρι τις μεσημβρινές ώρες στις 10/09/2024 και καλούσε τους πολίτες να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους κατά τη διάρκεια των φαινομένων.

Λίγες ώρες αργότερα και συγκεκριμένα γύρω στις 20:00 το 112 ήχησε αυτή την φορά σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας. Το μήνυμα του 112 προειδοποιούσε τους κατοίκους για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή τους από τις πρωινές έως τις απογευματινές ώρες της Τρίτης 10/09/2024 ενώ τους καλούσε να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

Προβλήματα στην Ηγουμενίτσα και το Αργοστόλι

Η κακοκαιρία Atena προκάλεσε προβλήματα στην Ηγουμενίτσα κυρίως στο λιμάνι της πόλης, ενώ το Κεντρικό Λιμεναρχείο εξέδωσε επείγουσα ανακοίνωση για τη λήψη αυξημένων μέτρων ασφαλείας.

Διακοπή ρεύματος σημειώθηκε χθες στη Βόνιτσα, λόγω φωτιάς από κεραυνό.

Επίσης, από την κακοκαιρία που χτύπησε χθες την Κεφαλλονιά, προβλήματα σημειώθηκαν το απόγευμα στην παραλιακή στο Αργοστόλι αφού πλημμύρισε, για ακόμη μία φορά, από μία έντονη βροχόπτωση.

Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ

Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, που εκδόθηκε τη Δευτέρα 09-09-2024/1300 τοπική ώρα με α.α. 2/2024 εξακολουθεί να ισχύει ως έχει, σύμφωνα και με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Η κακοκαιρία "ATENA", με βαρομετρικό χαμηλό στο Ιόνιο που κινείται ανατολικά επηρεάζοντας ήδη τα νησιά του Ιονίου, προβλέπεται να προκαλέσει επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα στη χώρα μας μέχρι τις απογευματινές ώρες της Τετάρτης (11-09-24) με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου.

Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ριπαίους ανέμους.

Αναλυτικά:



Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:



1. Μέχρι τις μεσημβρινές ώρες της Τρίτης (10-09-24) στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο. Τα φαινόμενα τη νύχτα έως τις πρωινές ώρες της Τρίτης (10-09-24) προβλέπεται να είναι ιδιαίτερα έντονα.

2. Από τα ξημερώματα της Τρίτης (10-9-2024) μέχρι αργά το απόγευμα στη δυτική Μακεδονία και τη Θεσσαλία.

3. Από τις προμεσημβρινές ώρες της Τρίτης (10-09-24) μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης (11-09-24) στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία και τις Σποράδες.

4. Από το βράδυ της Τρίτης (10-09-24) έως τις απογευματινές ώρες της Τετάρτης (11-09-24) στη Θράκη και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου.

Ο καιρός αναλυτικά

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται μέχρι τις μεσημβρινές ώρες στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, όπου τα φαινόμενα προβλέπεται να είναι ιδιαίτερα έντονα μέχρι τις πρωινές ώρες, από τα ξημερώματα μέχρι αργά το απόγευμα στη δυτική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία και τις Σποράδες και από το βράδυ στη Θράκη και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5, στα πελάγη 6 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα τοπικά έως 7 μποφόρ, στρεφόμενοι από το απόγευμα στα δυτικά σε βορειοδυτικούς έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά και θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά τους 26 με 28 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στη δυτική Μακεδονία, βαθμιαία και στην υπόλοιπη Μακεδονία και από το βράδυ στη Θράκη. Τα φαινόμενα προβλέπεται να είναι κατά τόπους ισχυρά. Στη δυτική Μακεδονία από αργά το απόγευμα αναμένεται εξασθένιση των φαινομένων.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία νότιοι 4 με 6 και στη δυτική και κεντρική Μακεδονία από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι τις μεσημβρινές ώρες θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Από το απόγευμα αναμένεται εξασθένιση των φαινομένων.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο Ιόνιο έως 7 μποφόρ και βαθμιαία βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και πιθανόν καταιγίδες από τις προμεσημβρινές ώρες. Εξασθένιση των φαινομένων αναμένεται από το βράδυ.

Ανεμοι: Νότιοι 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία 4 με 6 μποφόρ .

Θερμοκρασία: Από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και πιθανόν καταιγίδες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και πρόσκαιρα τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες τις βραδινές ώρες. Τα φαινόμενα προβλέπεται να είναι κατά τόπους ισχυρά.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και πρόσκαιρα τοπικά στα βόρεια έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από τα ξημερώματα μέχρι αργά το απόγευμα προβλέπεται να είναι κατά τόπους ισχυρά.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία από δυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν καταιγίδες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες . Εξασθένιση των φαινομένων αναμένεται από το βράδυ.

Ανεμοι: Νότιοι 4 με 5 και πρόσκαιρα τις μεσημβρινές ώρες έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα προβλέπεται να είναι κατά τόπους ισχυρά. Εξασθένιση των φαινομένων αναμένεται από το απόγευμα.

Ανεμοι: Ανατολικοί 3 με 4 και βαθμιαία βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 11-09-2024

Στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, τις Σποράδες, τη Θράκη, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες κατά τόπους θα είναι ισχυρές μέχρι τις μεσημβρινές ώρες στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία και τις Σποράδες και μέχρι το απόγευμα στη Θράκη και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου. Από αργά το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στην ανατολική νησιωτική χώρα και τη Θράκη. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπεται άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή όμβρους τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά κυρίως ηπειρωτικά όπου θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και πρόσκαιρα στα νότια 6 μποφόρ και στα ανατολικά νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ στρεφόμενοι βαθμιαία σε δυτικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά τους 26 με 28 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 12-09-2024

Στην ανατολική νησιωτική χώρα και τη Θράκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Βαθμιαία στο Ιόνιο και στα δυτικά ηπειρωτικά οι νεφώσεις θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά και τα ορεινά της Κρήτης.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα δυτικά ηπειρωτικά θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και στα νότια τοπικά 5 μποφόρ στρεφόμενοι σε νότιους νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα δυτικά τους 28 με 30 βαθμούς, στα βόρεια ηπειρωτικά τους 27 με 29 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.