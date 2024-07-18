Σήμερα Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός, και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ΒΔ ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμοι βόρειοι, στο Ιόνιο 4 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα ηπειρωτικά έως 40 με 42 βαθμούς, τοπικά έως 43 βαθμούς και στα νησιά έως 38 με 39 βαθμούς.

Την Παρασκευή γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Β ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι Άνεμοι Β 4 με 6, στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, και η θερμοκρασία παρότι θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια, θα διατηρηθεί και πάλι σε υψηλά επίπεδα.

Τέλος, το Σαββατοκύριακο γενικά αίθριος καιρός. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και σποραδικές καταιγίδες στα Β-ΒΑ, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα ηπειρωτικά έως 37 με 39 βαθμούς και τοπικά 40 βαθμούς.

Αττική

Καιρός σήμερα. γενικά αίθριος. Άνεμοι: Β 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 38 με 40 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 39 με 40 βαθμούς.

