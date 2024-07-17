Μετά από 10 ημέρες ίσως δούμε κάτι καλύτερο, λέει σε ανάρτησή του ο διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, αναφορικά με τις υψηλές θερμοκρασίες που καταγράφονται στην χώρα μας οι οποίες σήμερα αναμένεται να αγγίξουν μέχρι και τους 43 βαθμούς Κελσίου.

Ο ίδιος υπογραμμίζει χαρακτηριστικά ότι «κάπου μεταξύ 26 και 27 του μηνός, μπορούμε να ελπίζουμε για κάτι καλύτερο».

🌡️Ας ήταν τ' όνειρο να βγει

Στον ουρανό σεργιάνι... 🎶

✅Πολύ νωρίς για σαφή συμπεράσματα , αλλά οι ensemble προγνώσεις σπάνια μας "απογοητεύουν". Κάπου μεταξύ 26 και 27 του μηνός, μπορούμε να ελπίζουμε για κάτι καλύτερο... pic.twitter.com/ewn7BY6Qmy — Theodoros Kolydas (@KolydasT) July 16, 2024

Στο «κόκκινο» ο υδράργυρος σήμερα, έως 43 βαθμούς η θερμοκρασία - Άνεμοι 7 μποφόρ στο Αιγαίο

Γενικά αίθριος ο καιρός σήμερα σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ηπειρωτικά και τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά κυρίως της βορειοδυτικής χώρας.



Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα φτάσει σε πολύ υψηλά επίπεδα. Ως προς τις μέγιστες τιμές της, προβλέπεται να φτάσει στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας τους 41 με 42 και κατά τόπους στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια τους 43 βαθμούς Κελσίου, στο Ιόνιο, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 38 με 40 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου.



Ως προς τις ελάχιστες τιμές της, προβλέπεται να κυμανθεί στις περισσότερες περιοχές περί τους 27 με 29 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού ανά περιοχές από την ΕΜΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά κυρίως της δυτικής Μακεδονίας.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά πρόσκαιρα βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 27 έως 41 και κατά τόπους έως 42 με 43 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου και πιθανώς της δυτικής Στερεάς.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και στο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 27 έως 40 και στα ηπειρωτικά έως 42 με 43 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο η ελάχιστη θα είναι 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα ορεινά.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 27 έως 41 με 42 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 27 έως 35 με 37 και στη νότια Κρήτη έως 38 με 40 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα Δωδεκάνησα.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα βόρεια τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 27 έως 38 με 40 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στις Σποράδες από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 27 έως 41 με 43 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με μικρή εξασθένηση από το βράδυ.

Θερμοκρασία: Από 30 έως 39 με 40 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα γύρω ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και πρόσκαιρα νότιοι 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 26 έως 39 με 40 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ THN ΠΕΜΠΤΗ 18-07-2024

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά και είναι πιθανό στα βορειοδυτικά ορεινά να σημειωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε πολύ υψηλά επίπεδα και θα φτάσει:

α. Στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας τους 41 με 42 και τοπικά στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια τους 43 βαθμούς Κελσίου, στα παραθαλάσσια θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

β. Στο Ιόνιο, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 38 με 40 βαθμούς Κελσίου.

γ. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου.

δ. Στην Αττική και το νομό Θεσσαλονίκης τους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου.

Επισημαίνεται ότι οι ελάχιστες τιμές της θερμοκρασίας θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα και θα κυμαίνονται περί τους 27 με 29 βαθμούς Κελσίου.

