Γενικά αίθριος καιρός και μόνο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ορεινά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ.



Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε πολύ υψηλά επίπεδα και θα φτάσει:



α. Στη Μακεδονία, τη Θράκη και την Ήπειρο τους 40 με 41 και τοπικά τους 42 βαθμούς Κελσίου.

β. Στη δυτική Στερεά, τη Θεσσαλία και τη δυτική Πελοπόννησο τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου.

γ. Στην ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο τους 40 με 41 και τοπικά τους 42 βαθμούς Κελσίου.

δ. Στο Ιόνιο, τα νησιά Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 37 με 39 βαθμούς Κελσίου.

ε. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου.

στ. Στην Αττική τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ ανά περιοχές

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 40 και κατά τόπους έως 41 με 42 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στο Ιόνιο βορειοδυτικοί τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 39 και στα ηπειρωτικά έως 41 με 42 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 26 έως 40 με 41 και κατά τόπους έως 42 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 35 και στη νότια Κρήτη έως 37 με 39 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στις Σποράδες πρόσκαιρα βορειοανατολικοί τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 41 με 42 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 27 έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και πρόσκαιρα νότιοι 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 39 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 17-07-2024

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε πολύ υψηλά επίπεδα και θα φτάσει:

α. Στο εσωτερικό της δυτικής, κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας τους 41 με 42 και πιθανώς τους 43 βαθμούς Κελσίου.

β. Στο Ιόνιο, τα νησιά Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 38 με 40 βαθμούς Κελσίου.

γ. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου.

δ. Στην Αττική τους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου.

Επισημαίνεται ότι οι ελάχιστες τιμές της θερμοκρασίας θα είναι ιδιαίτερα υψηλές και θα κυμαίνονται περί τους 27 με 29 βθμούς Κελσίου.

