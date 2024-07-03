Στα κεντρικά και τα βόρεια προβλέπονται βροχές και καταιγίδες οι οποίες θα είναι τοπικά ισχυρές στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα ανατολικά τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας, κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, με νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά.

Τα φαινόμενα, που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και τοπικές χαλαζοπτώσεις, το βράδυ πρόσκαιρα θα εξασθενήσουν.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 28 με 33 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 29 με 33 και κατά τόπους τους 34 βαθμούς, ενώ στη νησιωτική χώρα τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά ο καιρός σήμερα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα ανατολικά τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με όμβρους και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα, που θα είναι κατά τόπους ισχυρά κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, το βράδυ πρόσκαιρα θα εξασθενήσουν.

Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις, οι οποίες κυρίως το μεσημέρι - απόγευμα θα είναι αυξημένες και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 και στην κεντρική Μακεδονία 4 με 5 μποφόρ με εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου και στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού το βράδυ.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 5 και από το μεσημέρι στα νότια έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 30 βαθμούς και στα ηπειρωτικά έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού το βράδυ.

Ανεμοι: Δυτικών διευθύνσεων 4 με 5 και τοπικά στα κεντρικά και τα νότια έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 και τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 και από το μεσημέρι 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 29 βαθμούς και στην Κρήτη τοπικά έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και πρόσκαιρα στα νότια τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου, στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε στα ηπειρωτικά τμήματα θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού το βράδυ.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ με εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις Σποράδες η μέγιστη θα είναι 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις οπότε και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι, κυρίως στα βόρεια.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις οι οποίες κυρίως το μεσημέρι - απόγευμα θα είναι αυξημένες και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ με εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 04-07-2024

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα ηπειρωτικά και στο βόρειο Αιγαίο.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά και θα συνοδεύονται από αυξημένη συχνότητα κεραυνών και από τοπικές χαλαζοπτώσεις στη Θράκη, την ανατολική Μακεδονία, σε περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας (κυρίως τη Χαλκιδική), τη Θεσσαλία (κυρίως τα δυτικά τμήματά της), τις Σποράδες, την κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την ανατολική Πελοπόννησο και την Εύβοια.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βορειοδυτκοί 4 με 5, στα ανατολικά μεταβλητοί 3 με 5 και βαθμιαία βορειοι και στο νότιο Αιγαίο δυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση. Θα φτάσει στα δυτικά, τα βόρεια ηπειρωτικά και τη νησιωτική χώρα τους 27 με 29 βαθμούς και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 29 με 32 και κατά τόπους τους 33 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05-07-2024

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη θα αναπτυχθούν νεφώσεις και είναι πιθανόν στα ορεινά να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 32 με 35 βαθμούς και την νησιωτική χώρα τους 29 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 06-07-2024

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 έως 5 και στα ανατολικά 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο, κυρίως στα δυτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 07-07-2024

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της βορειοδυτικής χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο, κυρίως στα δυτικά.

Επικαιροποίηση έκτακτου δελτίου

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε στις 02-07-24/1200 επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία: «Ασταθείς αέριες μάζες που έρχονται από τα βορειοδυτικά Βαλκάνια προς την περιοχή μας θα προκαλέσουν επιδείνωση του καιρού κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια από Τέταρτη (03/07/24) μεσημέρι έως αργά το απόγευμα της Πέμπτης (04-07-24) με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Πιο αναλυτικά:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Σήμερα Τετάρτη (03-07-24)

Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα ανατολικά τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας, με πρόσκαιρη εξασθένηση των φαινομένων το βράδυ.

Αύριο Πέμπτη (04-07-24)

α. Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας (κυρίως Χαλκιδική).

β. Στη Θεσσαλία (κυρίως στα δυτικά τμήματά της) και τις Σποράδες.

γ. Στην κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την ανατολική Πελοπόννησο και την Εύβοια.»

