Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός καιρός. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν κατά τόπους νεφώσεις και στα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Μακεδονία καθώς και στα υπόλοιπα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ με μικρή εξασθένηση το βράδυ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 33 με 35, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 36 με 37 και στη νησιωτική χώρα τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 και πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά και τα βόρεια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα γύρω ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες νότιοι 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν κατά τόπους νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες στη Μακεδονία καθώς και στα υπόλοιπα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο καθώς και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και στο Ιόνιο από νότιες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 35 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στην Ηπειρο η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν κατά τόπους νεφώσεις και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 και πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και πρόσκαιρα κατά τόπους 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 31 με 33 και στη νότια Κρήτη έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και πρόσκαιρα κατά τόπους 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν κατά τόπους νεφώσεις και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και στα ανατολικά από ανατολικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 27-06-2024

Στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Μακεδονία αρχικά αίθριος καιρός, ενώ από τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στη Μακεδονία σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρές. Τα φαινόμενα τις βραδινές ώρες θα σταματήσουν πρώτα στο βόρειο Ιόνιο και την Ηπειρο και αργότερα στη Μακεδονία.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός και μόνο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα πελάγη 5 με 6, και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια και θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια τους 33 με 34 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά τους 35 με 36 και κατά τόπους τους 37 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 31 με 33 βαθμούς Κελσίου πλην της νότιας Κρήτης που θα φτάσει τοπικά τους 36 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28-06-2024

Στη Μακεδονία αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά όπου και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Τα φαινόμενα τις βραδινές ώρες θα σταματήσουν πρώτα στη Μακεδονία και αργότερα στις υπόλοιπες περιοχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί, στο Ιόνιο 5 με 6 και πρόσκαιρα έως το απόγευμα 6 με 7 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 μποφόρ με βαθμιαία ενίσχυση από τις βραδινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 29-06-2024

Γενικά αίθριος καιρός και μόνο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και το νοτιοανατολικό Αιγαίο θα αναπτυχθούν νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσες, στα δυτικά 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ, στα ανατολικά 6 με 7 και τοπικά στο κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 30-06-2024

Γενικά αίθριος καιρός και μόνο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσες 3 με 4 μποφόρ, στο Ιόνιο τοπικά 5 και στο Αιγαίο 7 και πρόσκαιρα στα νοτιοανατολικά 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά.

