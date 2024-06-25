Καιρός: Πέφτει η θερμοκρασία - Πού θα βρέξει

Γενικά αίθριος καιρός με κατά τόπους αραιές νεφώσεις στα ηπειρωτικά οποίες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στη δυτική και κεντρική Μακεδονία και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 33 με 35, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά κατά τόπους τους 36 με 38 και στη νησιωτική χώρα τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κατά τόπους θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στη δυτική και κεντρική Μακεδονία και τα υπόλοιπα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 5 και τις βραδινές ώρες τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κατά τόπους θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά κυρίως της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ με εξασθένηση τις βραδινές ώρες.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 35 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά έως 36 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στην Ηπειρο η ελάχιστη 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κατά τόπους θα πυκνώσουν και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της κεντρικής Στερεάς και της ανατολικής Πελοποννήσου.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα ανατολικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 31 με 33 και στη νότια Κρήτη έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και μέχρι το απόγευμα στα βόρεια τοπικά 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κατά τόπους θα πυκνώσουν και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 38 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κατά τόπους θα πυκνώσουν.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειοι τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κατά τόπους θα πυκνώσουν, οπότε πιθανώς να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες νότιοι 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τετάρτη

Γενικά αίθριος καιρός και μόνο στα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν κατά τόπους νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά κυρίως της Ηπείρου, της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ με μικρή εξασθένηση το βράδυ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 35 με 37 και στη νησιωτική χώρα τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Πέμπτη

Στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Μακεδονία αρχικά αίθριος καιρός αλλά γρήγορα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και από τις μεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στη Μακεδονία σποραδικές καταιγίδες οι οποίες πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρές. Τα φαινόμενα το βράδυ θα περιοριστούν στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός και μόνο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 4 και βαθμιαία βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.