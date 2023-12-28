Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές και βραδινές ώρες. Από το βράδυ της Πέμπτης αραιές νεφώσεις στα δυτικά.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια και θα σχηματιστεί κατά τόπους ομίχλη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και τα βόρεια μεταβλητοί ασθενείς και στα υπόλοιπα από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φθάσει στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά και το Ιόνιο τους 16 με 18 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 20 βαθμούς και στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα τους 19 με 21 βαθμούς Κελσίου.

Στη δυτική Μακεδονία θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός νωρίς το πρωί.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες τις πρωινές ώρες και βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και τις πρωινές ώρες στο Θρακικό ανατολικοί μέχρι 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες κυρίως στην Κρήτη, όπου τις πρωινές ώρες θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Βόρειοι 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα νότια τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες τις πρωινές και βραδινές ώρες. Στις Σποράδες λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Βόρειοι 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, οι οποίες τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους αυξημένες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29-12-2023

Αραιές νεφώσεις, πυκνότερες στα δυτικά, κεντρικά και τα βόρεια. Στη δυτική Ελλάδα ενδέχεται να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές και νοτιοδυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στα νότια πελάγη τοπικά έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βορειοδυτικά.

Πηγή: skai.gr

