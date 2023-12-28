Σήμερα Πέμπτη λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Άνεμοι Β 3 με 4 μποφόρ και στο Α Αιγαίο τοπικά μέχρι 5 . Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα , και θα ανέβει το μεσημέρι στα Βόρεια έως 16 με 17 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 18 με 20 , στα Δωδεκάνησα έως 21 βαθμούς.

Την Παρασκευή λίγη συννεφιά , και το Σάββατο ασθενείς τοπικές βροχές είναι πιθανό να σημειωθούν στα Δυτικά και στην Α και Ν Νησιωτική χώρα. Η ένταση των ανέμων μέχρι 5 μποφόρ στα Νότια πελάγη και Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση την Παρασκευή , κυρίως στα Β – ΒΔ.

Την Κυριακή και τη Δευτέρα Πρωτοχρονιά , ασθενείς τοπικές βροχές θα σημειωθούν στην Α και Ν Νησιωτική χώρα , στις υπόλοιπες περιοχές λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Αττική

Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Άνεμοι Βόρειοι 3 με 4 μποφόρ , η θερμοκρασία έως 20 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά , παροδικά αυξημένη. Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς. Θερμοκρασία: έως 16 βαθμούς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.