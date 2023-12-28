Λογαριασμός
Συνεχίζονται οι υψηλές θερμοκρασίες μέχρι το τέλος του χρόνου …… Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται βροχές , Σαβ/Κυρ και Δευτέρα ασθενείς τοπικές βροχές στην Α και Ν Νησιωτική χώρα. Νοτιάδες και την επόμενη εβδομάδα.

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Πέμπτη   λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια.  Άνεμοι  Β 3 με 4 μποφόρ  και στο Α Αιγαίο τοπικά μέχρι 5 . Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα , και θα ανέβει το μεσημέρι στα Βόρεια  έως 16 με 17 βαθμούς και στην  υπόλοιπη χώρα  έως 18 με 20 , στα Δωδεκάνησα έως 21 βαθμούς.  

Την Παρασκευή  λίγη συννεφιά , και το Σάββατο ασθενείς τοπικές βροχές είναι πιθανό να σημειωθούν στα Δυτικά και στην Α και Ν Νησιωτική χώρα. Η ένταση των ανέμων μέχρι 5 μποφόρ στα Νότια πελάγη  και   Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση την Παρασκευή , κυρίως στα Β – ΒΔ.

Την Κυριακή και τη Δευτέρα Πρωτοχρονιά , ασθενείς τοπικές βροχές θα σημειωθούν στην Α και Ν Νησιωτική χώρα , στις υπόλοιπες περιοχές λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.    

Αττική                                                                                                                                                    

Καιρός σήμερα.  Λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια.   Άνεμοι Βόρειοι 3 με 4 μποφόρ , η θερμοκρασία έως 20  βαθμούς.

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά , παροδικά αυξημένη.   Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς. Θερμοκρασία: έως 16 βαθμούς.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Καιρός Χριστίνα Σούζη
