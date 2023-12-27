Λογαριασμός
Συνεχίζονται οι υψηλές θερμοκρασίες μέχρι το τέλος του χρόνου …… Ασθενείς τοπικές βροχές στην Α και Ν Νησιωτική χώρα.

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Τετάρτη  Στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη, με ασθενείς τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός. Άνεμοι  Β 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα , και θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά έως 17 με 19 βαθμούς και στο  Αιγαίο έως 18 με 20 βαθμούς 

Την Πέμπτη  , λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια.  Οι Άνεμοι  Βόρειοι 3 με 5 μποφόρ. και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Τέλος την Παρασκευή  λίγη συννεφιά , και το Σάββατο ασθενείς τοπικές βροχές είναι πιθανό να σημειωθούν στα Δυτικά και στην Α και Ν Νησιωτική χώρα. Η ένταση των ανέμων μέχρι 5 μποφόρ και   Η θερμοκρασία χωρίς Αξιόλογη μεταβολή.  

Αττική                                                                                                                                                    

Καιρός σήμερα.  Λίγη συννεφιά.  Άνεμοι Δυτικοί 3 με 4 μποφόρ , η θερμοκρασία έως 19 βαθμούς.

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα. Γενικά αίθριος.  Άνεμοι: Β – ΒΔ  4 με 5 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.  Θερμοκρασία: έως 17 βαθμούς.

