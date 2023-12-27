Σήμερα Τετάρτη Στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη, με ασθενείς τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός. Άνεμοι Β 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα , και θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά έως 17 με 19 βαθμούς και στο Αιγαίο έως 18 με 20 βαθμούς

Την Πέμπτη , λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι Άνεμοι Βόρειοι 3 με 5 μποφόρ. και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Τέλος την Παρασκευή λίγη συννεφιά , και το Σάββατο ασθενείς τοπικές βροχές είναι πιθανό να σημειωθούν στα Δυτικά και στην Α και Ν Νησιωτική χώρα. Η ένταση των ανέμων μέχρι 5 μποφόρ και Η θερμοκρασία χωρίς Αξιόλογη μεταβολή.

Αττική

Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά. Άνεμοι Δυτικοί 3 με 4 μποφόρ , η θερμοκρασία έως 19 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Β – ΒΔ 4 με 5 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι. Θερμοκρασία: έως 17 βαθμούς.

