Στο Ιόνιο, τα δυτικά και τα βορειοανατολικά ηπειρωτικά, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, προβλέπονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά θα σχηματιστεί κατά τόπους ομίχλη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και μέχρι το μεσημέρι στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της αλλά θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Θα φθάσει στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 17 με 19 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 19 με 21 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά ο καιρός σήμερα

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Από το βράδυ στα δυτικά βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και από το βράδυ βόρειοι βορειοδυτικοί 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις που μετά το μεσημέρι στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα αυξηθούν.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά νοτιοδυτικοί τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και από το βράδυ βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες. Πιθανότητα ασθενών βροχών στην νοτιοανατολική Πελοπόννησο.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στα βόρεια τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες και υπάρχει πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα βόρεια μέχρι το μεσημέρι τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 27-12-2023

Στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και τις πρωινές ώρες κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά θα σχηματιστεί κατά τόπους ομίχλη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο ανατολικό Αιγαίο αρχικά μεταβλητοί ασθενείς και από το μεσημέρι βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και στα Δωδεκάνησα έως 5 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Θα φθάσει στα ηπειρωτικά τους 16 με 18 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 28-12-2023

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στη νότια νησιωτική χώρα. Από το βράδυ αραιές νεφώσεις στα δυτικά.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί ασθενείς και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29-12-2023

Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια αραιές νεφώσεις που γρήγορα θα πυκνώσουν. Στις υπόλοιπες περιοχές αρχικά αίθριος καιρός αλλά βαθμιαία από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν αραιές νεφώσεις.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί και στα ανατολικά δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 και στα νότια τοπικά 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 30-12-2023

Στα δυτικά και την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές από το μεσημέρι και από το απόγευμα στα νότια πιθανόν σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

