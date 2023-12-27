Στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με ασθενείς τοπικές βροχές σήμερα Τετάρτη. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και κυρίως τις πρωινές ώρες θα σχηματιστεί κατά τόπους ομίχλη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και μόνο τις πρωινές ώρες στα ανατολικά θα πνέουν νότιοι έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Θα φθάσει στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τους 17 με 19 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη δυτική Μακεδονία γενικά αίθριος. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες τις πρωινές ώρες και βαθμιαία γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στην κεντρική Μακεδονία βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός:Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες τις πρωινές ώρες και βαθμιαία γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βορειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και από το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες τις πρωινές ώρες και από το μεσημέρι γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως στην Κρήτη.

Ανεμοι: Μεταβητοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι βαθμιαία βόρειοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές και βελτίωση από το βράδυ.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 που βαθμιαία θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 και στα ανατολικά μέχρι το μεσημέρι τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες τις πρωινές ώρες και βαθμιαία γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ που βαθμιαία θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 28-12-2023

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Από το βράδυ αραιές νεφώσεις στα δυτικά.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί ασθενείς και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φθάσει στα ηπειρωτικά και το Ιόνιο τους 16 με 18 βαθμούς και στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα τους 19 με 21 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.