Άστατος καιρός κατά περιόδους νεφελώδης στις περισσότερες περιοχές της χώρας με τοπικές βροχές και κυρίως τις πρωινές ώρες στο βόρειο και το ανατολικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες πρόσκαιρα ισχυρές. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν βαθμιαία και τις βραδινές ώρες στα ανατολικά ηπειρωτικά και τα βόρεια θα σταματήσουν.

Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια και τα δυτικά .Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5, στα δυτικά 5 με 6 μποφόρ και μόνο στα βορειοανατολικά θα πνέουν βορειοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από τις μεσημβρινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια και θα κυμανθεί από 08 έως 19 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη

Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα. Τα φαινόμενα σταδιακά μετά το μεσημέρι θα σταματήσουν.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου - Δωδεκάνησα

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές τις πρωινές ώρες. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και στα βόρεια βορειοανατολικοί 5 με 6 μποφόρ και βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς στα ανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ που θα εξασθενήσουν από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές κατά διαστήματα.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα. Βαθμιαία μετά το μεσημέρι τα φαινόμενα θα σταματήσουν.

Ανεμοι: Βόρειοι 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για Παρασκευή

Στα βόρεια και τα ανατολικά ηπειρωτικά προβλέπονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες. Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα νησιά του Ιονίου, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα σποραδικές καταιγίδες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα βόρεια.

Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και από τις βραδινές ώρες τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα κυμανθεί στα κεντρικά και τα βόρεια από 09 έως 19 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

