Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές και νεφώσεις

Στο Ιόνιο τοπικές βροχές και καταιγίδες το πρωί κυρίως στα βόρεια προβλέπει για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΥ για τον καιρό. Στα ηπειρωτικά αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα βόρεια ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα γενικά αίθριος καιρός.



Τις πρωινές και βραδινές ώρες η ορατότητα στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στο Αιγαίο βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.



Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 34 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 34 με 35 τοπικά 36 και στη νησιωτική χώρα τους 30 με 33, τοπικά στη νότια Κρήτη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 34 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ ανά περιοχές

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και στα ανατολικά ανατολικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στο Ιόνιο παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες το πρωί κυρίως στα βόρεια. Στα ηπειρωτικά αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και αργότερα δυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 στα νησιά έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα πυκνώσουν και στα ορεινά είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και στα ανατολικά βόρειοι έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 και τοπικά στη νότια Κρήτη 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 τοπικά 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 36 και στις Σποράδες από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και πρόσκαιρα το μεσημέρι - απόγευμα νότιοι έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 07-09-2024

Στα βόρεια προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες και την Εύβοια τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Τις πρωινές ώρες η ορατότητα στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα ανατολικά και τα νότια θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, αλλά βαθμιαία στο Ιόνιο θα επικρατήσουν βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 29 με 31 βαθμούς και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και τη νησιωτική χώρα τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 08-09-2024

Στην κεντρική και τη δυτική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια προβλέπεται άστατος καιρός με τοπικές βροχές και κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση τις βραδινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Τις πρωινές ώρες η ορατότητα στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητοί με την ίδια ένταση. Στις υπόλοιπες περιοχές θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά και θα φτάσει τους 30 με 32 βαθμούς και μόνο στα δυτικά ηπειρωτικά κατά τόπους θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.