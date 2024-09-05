Καιρός: Μεμονωμένες βροχές, χαλάζι και σταδιακή άνοδος θερμοκρασίας

Στο Ιόνιο αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες με λίγες τοπικές βροχές και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες τοπικούς όμβρους προβλέπει για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΥ. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.



Τις πρωινές και βραδινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά ηπειρωτικά και το Ιόνιο.



Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.



Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 31 με 33 και κατά τόπους τους 34 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 34 με 36 και τη νησιωτική χώρα τους 30 με 33 και τοπικά στα νότια τους 34 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού ανά περιοχές από την ΕΜΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Από το βράδυ στα ανατολικά ανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στο Ιόνιο αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες με λίγες τοπικές βροχές και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες τοπικούς όμβρους. Στα ηπειρωτικά γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Δυτικών διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και στα ανατολικά βόρειοι έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 31 και στην Κρήτη κατά τόπους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 35 και στις Σποράδες από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και στα ανατολικά βόρειοι έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρα το μεσημέρι-απόγευμα θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις και είναι πιθανόν να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και πρόσκαιρα το μεσημέρι - απόγευμα νότιοι έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06-09-2024

Στο Ιόνιο και την Ήπειρο προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στο Ιόνιο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα, τα οποία πιθανόν πρόσκαιρα να είναι έντονα, από το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τμήματα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως στα βόρεια το μεσημέρι - απόγευμα, όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα βόρεια.

Τις πρωινές και βραδινές ώρες η ορατότητα στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στρεφόμενοι βαθμιαία σε δυτικών διευθύνσεων τοπικά στο Ιόνιο έως 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 31 με 33 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου τους 33 με 35 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

