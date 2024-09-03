Σήμερα Τρίτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απογεύματα θα συννεφιάσει στα Ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα Δ – ΒΔ ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ , στο Αιγαίο ΒΔ 3με 5 στα ΝΑ τοπικά 6 . Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 32 με 34 βαθμούς.
Την Τετάρτη γενικά αίθριος καιρός και πάλι όμως το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες στα Ηπειρωτικά και κυρίως ορεινά. Οι Άνεμοι Β 3 με 5 μποφόρ και στο Ανατολικό Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.
Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα Ηπειρωτικά κυρίως ορεινά. Άνεμοι Β 3 με 5 μποφόρ , στο Α. Αιγαίο τοπικά 6 . Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.
Την Παρασκευή πιθανότητα για λίγες βροχές στα νησιά του Ιονίου , και το μεσημέρι – απόγευμα μπόρες στα βόρεια ηπειρωτικά. Οι βόρειοι άνεμοι στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.
Αττική
Καιρός σήμερα Γενικά αίθριος με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 32 βαθμούς
Θεσ/νίκη
Καιρός σήμερα. Πιθανότητα για απογευματινή μπόρα στα γύρω ορεινά. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 33 βαθμούς
- Για αυτήν την εβδομάδα : Περιορισμένη απογευματινή αστάθεια , οι βόρειοι άνεμοι μόνο στο ανατολικό Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.
