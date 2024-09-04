Καιρός σήμερα: Καταιγίδες στα Επτάνησα και τα ηπειρωτικά – Αναλυτική πρόγνωση

Λίγες νεφώσεις, κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες προβλέπει η ΕΜΥ για τον καιρό την Τετάρτη. Στο Ιόνιο και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες.



Το βράδυ νεφώσεις θα αναπτυχθούν εκ νέου στο Ιόνιο και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές καταιγίδες.



Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.



Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ ανά περιοχές

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Από το βράδυ στα ανατολικά ανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες αρχικά στο Ιόνιο, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οι νεφώσεις θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα ηπειρωτικά σποραδικές καταιγίδες.

Το βράδυ εκ νέου στο Ιόνιο είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις στα βόρεια και τοπικές νεφώσεις στα νότια τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 34 και στις Σποράδες από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα δυτικά ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα γύρω ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα το μεσημέρι - απόγευμα νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 05-09-2024

Στο Ιόνιο παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές έως το πρωί. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις, οι οποίες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ορεινά, όπου πιθανώς να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Τις πρωινές και βραδινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά ηπειρωτικά και το Ιόνιο.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικα από δυτικές και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 τοπικά στα ανατολικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 31 με 33 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά τους 34 με 35 και στα δυτικά ηπειρωτικά και τη νησιωτική χώρα τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

