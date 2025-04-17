Με τι καιρό θα κάνουμε Ανάσταση και Πάσχα - Η πρόβλεψη της ΕΜΥ

Με σύμμαχο τον καλό καιρό εγκαταλείπουν από σήμερα, Μ. Πέμπτη, την πόλη οι Αθηναίοι για τις ημέρες του Πάσχα.

Για το Μεγάλο Σάββατο, η ΕΜΥ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό και μόνο στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και πιθανώς στο βορειοανατολικό Αιγαίο θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κατά τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και δεν αποκλείεται να σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και πρόσκαιρα στην περιοχή Κρήτης- νοτίου Πελοποννήσου έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Κυριακή του Πάσχα

Για την Κυριακή του Πάσχα προβλέπεται γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους και κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Η ΕΜΥ προβλέπει πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς 2 με 4 και μόνο στην περιοχή των Δωδεκανήσων θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πηγή: skai.gr

