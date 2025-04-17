Λογαριασμός
Με τι καιρό θα κάνουμε Ανάσταση και Πάσχα - Η πρόβλεψη της ΕΜΥ

Η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για τις ημέρες του Πάσχα

Πάσχα

Με σύμμαχο τον καλό καιρό εγκαταλείπουν από σήμερα, Μ. Πέμπτη, την πόλη οι Αθηναίοι για τις ημέρες του Πάσχα.

Για το Μεγάλο Σάββατο, η ΕΜΥ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό και μόνο στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και πιθανώς στο βορειοανατολικό Αιγαίο θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κατά τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και δεν αποκλείεται να σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και πρόσκαιρα στην περιοχή Κρήτης- νοτίου Πελοποννήσου έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Κυριακή του Πάσχα

Για την Κυριακή του Πάσχα προβλέπεται γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους και κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Η ΕΜΥ προβλέπει πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς 2 με 4 και μόνο στην περιοχή των Δωδεκανήσων θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

