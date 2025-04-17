Αίθριος, με αραιές νεφώσεις, θα είναι σήμερα, Μ. Πέμπτη ο καιρός στα ανατολικά και τα νότια. Αντίθετα, στα δυτικά και τα βόρεια αναμένονται νεφώσεις που κυρίως από τις απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη με ομίχλη στα ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν επίσης τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νοτιοανατολικοί 5 με 7 και στο Ιόνιο τοπικά 8 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στο Θρακικό πρόσκαιρα το πρωί τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά επίπεδα, αφού θα φτάσει στα δυτικά τους 25 με 27 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 23 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως από το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές παροδικές νεφώσεις.

Άνεμοι: Ανατολικοί 3 με 5 και στο Θρακικό πρόσκαιρα το πρωί έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 23 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Από τις απογευματινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο θα εκδηλωθούν βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 5 με 7 και στο Ιόνιο μέχρι το απόγευμα τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 25 με 27 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις, παροδικά αυξημένες.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 24 με 26 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών το βράδυ.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

