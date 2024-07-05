Παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές μέχρι τις μεσημβρινές ώρες αναμένονται για σήμερα στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες και την Κρήτη. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά άιθριος καιρός και μόνο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 και βαθμιαία πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 33 με 35, τοπικά 36 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά ο καιρός σήμερα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις και βαθμιαία από δυτικές 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 και στα ηπειρωτικά έως 35, τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια πρόσκαιρες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές μέχρι τις μεσημβρινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος και μόνο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος και μόνο τις πρώτες πρωινές ώρες λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες με μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Κρήτη λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι τις μεσημβρινές ώρες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και βαθμιαία πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 31 βαθμούς και στην Κρήτη τοπικά έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και μικρή πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι τις μεσημβρινές ώρες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και βαθμιαία πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Στις Σποράδες παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές μέχρι τις μεσημβρινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός και μόνο τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στις Σποράδες τις πρωινές ώρες από βόρειες διευθύνσεις τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές ώρες οπότε και θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις, τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και από τις μεσημβρινές ώρες μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 06-07-2024

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 έως 5 και στα ανατολικά 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά και τα νησιά του Ιονίου τους 34 με 36 και κατά τόπους στα δυτικά ηπειρωτικά τους 37 βαθμούς. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 29 με 31 και κατά τόπους στη νότια Κρήτη τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 07-07-2024

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της βορειοδυτικής χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο. Θα φτάσει στο Ιόνιο και στα ηπειρωτικά τους 36 με 38 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 39 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 33 και κατά τόπους στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 08-07-2024

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα βόρεια και κεντρικά ηπειρωτικά ορεινά όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 09-07-2024

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα βορειοδυτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

