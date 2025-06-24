Άνοδος της θερμοκρασίας προβλέπεται τις επόμενες ημέρες, με κορύφωση της ζέστης την Παρασκευή καθώς ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ σήμερα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Λίγες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, στα ορεινά της δυτικής και βόρειας χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί στο Ιόνιο 3 με 4 και στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά, το ανατολικό Αιγαίο και τη νότια Κρήτη τους 35 με 36 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 25-06-2025

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 39 βαθμούς Κελσίου.

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά της Μακεδονίας το μεσημέρι - απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 38 με 39, στα νησιά του Ιονίου, του ανατολικού Αιγαίου και τη νότια Κρήτη τους 35 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 26-06-2025

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά το μεσημέρι - απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο κεντρικό και το νότιο Αιγαίο τοπικά έως 6. Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω άνοδο. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 38 με 40, στα νησιά του Ιονίου, του ανατολικού Αιγαίου και τη νότια Κρήτη τους 36 με 38 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27-06-2025

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα, όμως το μεσημέρι - απόγευμα κατά τόπους στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα βόρεια θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μικρής διάρκειας καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα και θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 28-06-2025

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου υπάρχει πιθανότητα για τοπικούς όμβρους. Τις βραδινές ώρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν στη Θράκη, τα νότια τμήματα της Μακεδονίας και τις Σποράδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα πελάγη 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κατά 2 με 3 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 29-06-2025

Στη Θράκη, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά αρχικά ανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και από το μεσημέρι από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

