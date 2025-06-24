Λογαριασμός
Άνοδος της θερμοκρασίας και , μικρή εξασθένηση των ανέμων. Οι πιο ζεστές ημέρες Πέμπτη και Παρασκευή. Ενίσχυση και πάλι των βοριάδων το Σ/Κ

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Τρίτη  Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο  3 με 5 μποφόρ , και στο Αιγαίο 4 με 6   μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα ανέβει το μεσημέρι  στα ηπειρωτικά έως  35 με 36 βαθμούς , και στα νησιά έως  31 με 35 βαθμούς.

ΤετάρτηΠέμπτη και Παρασκευή ηλιοφάνεια , και μόνο την Παρασκευή το απόγευμα στα Β ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες.  Οι βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα , οι πιο ζεστές ημέρες φαίνεται πως θα είναι η Πέμπτη και η Παρασκευή.  

ΑΤΤΙΚΗ                                                                                      

Καιρός σήμερα γενικά αίθριος   Άνεμοι: Β - ΒΑ  3 με 4 μποφόρ.   Θερμοκρασία: έως 35  βαθμούς .   

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ    

Καιρός σήμερα γενικά αίθριος. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3  μποφόρ.  Θερμοκρασία: έως 35 βαθμούς.

