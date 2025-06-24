Σήμερα Τρίτη Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ , και στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς , και στα νησιά έως 31 με 35 βαθμούς.

Τετάρτη – Πέμπτη και Παρασκευή ηλιοφάνεια , και μόνο την Παρασκευή το απόγευμα στα Β ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα , οι πιο ζεστές ημέρες φαίνεται πως θα είναι η Πέμπτη και η Παρασκευή.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός σήμερα γενικά αίθριος Άνεμοι: Β - ΒΑ 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 35 βαθμούς .

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Καιρός σήμερα γενικά αίθριος. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 35 βαθμούς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.