Σχεδόν αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας με πρόσκαιρες νεφώσεις και μόνο στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Η ορατότητα στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα ηπειρωτικά ενδέχεται να σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 και στα νότια θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5, πρόσκαιρα στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Θα κυμανθεί στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά από 2 έως 16 με 17 βαθμούς, ενώ τις πρωινές ώρες στα βορειοδυτικά θα σημειωθεί παγετός. Στις υπόλοιπες περιοχές από 9 έως 19 με 20 και τοπικά στα νότια έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Τοπικές νεφώσεις και βαθμιαία γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 και στα νότια πρόσκαιρα δυτικοί βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 με 20 τοπικά στα νότια 21 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4, τοπικά δυτικοί βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες σχεδόν αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις. Στην Κρήτη νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Στις Κυκλάδες δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και βαθμιαία μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στην Κρήτη δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5, πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 και στην Κρήτη έως 20 με 21 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Τοπικές νεφώσεις, με βροχές στα Δωδεκάνησα μέχρι το μεσημέρι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στα Δωδεκάνησα βορειοδυτικοί 4 με 5 και τις πρωινές ώρες πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις και βαθμιαία αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις και βαθμιαία αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

