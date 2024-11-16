Κακοκαιρία «Αλέξανδρος»: Πού καταγράφηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής

Μεγάλα ύψη βροχόπτωσης καταγράφηκαν στα ανατολικά ηπειρωτικά και στις Σποράδες μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου, σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Ειδικότερα, στην Στενή Ευβοίας καταγράφηκαν σχεδόν 100 χιλιοστά βροχής (99mm) και ακολουθεί η Σέττα Ευβοίας με 88 χιλιοστά.

Τα 8 μεγαλύτερα ύψη βροχόπτωσης που καταγράφηκαν έως τις 12:00 το μεσημέρι είναι σε:

Στενή Ευβοίας, Σέττα Ευβοίας, Σκόπελο, Σκύρο, Γλώσσα Σκοπέλου, Σκιάθο-Ξάνεμο, Ζαγορά Πηλίου και Σκιάθο.

Παράλληλα, ενισχυμένοι βοριάδες πνέουν στη Στερεά, στην Εύβοια και κυρίως στο Αιγαίο. Σύμφωνα με το meteo.gr/ ΕΑΑ, οι μεγαλύτερες ριπές ανέμου καταγράφηκαν στην Παξιμάδα Καρύστου, όπου ξεπέρασαν τα 100 km/h (101 km/h) καθώς και στη Σαμοθράκη (90 km/h).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

