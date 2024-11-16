To «αποτύπωμα» της κακοκαιρίας Alexandros στη χώρα- Ο καιρός την Κυριακή

Συνεγαρμός έχει σημάνει από την κακοκαιρία "Alexandros" που είναι σε εξέλιξη και θα συνεχίσει και σήμερα να χτυπά τη χώρα με βροχές και καταιγίδες, ενώ σημαντική θα είναι η πτώση θερμοκρασίας.

Το 112 χθες ήχησε σχεδόν στη μισή χώρα - δρόμοι πλημμύρισαν ενώ οι κάτοικοι είναι σε επιφυλακή χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να υπάρχουν σοβαρά προβλήματα.

Από τη Σάμο, μέχρι την Κρήτη, η κακοκαιρία «σφυροκοπά» μεγάλο τμήμα της χώρας με ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και τα πρώτα χιόνια

Οι κεντρικοί δρόμοι στη Σύρο που κυριολεκτικά χάθηκαν κάτω από τα ορμητικά νερά και καταστήματα και επιχειρήσεις πλημμύρισαν.

Λίγα λεπτά ήταν αρκετά για να ανοίξουν οι ουρανοί και να κλείσουν δρόμοι και στη Μεσαρά Ηρακλείου με αγροτικό δρόμο να έχει μετατραπεί σε χείμαρρο με αποτέλεσμα τα νερά να κατακλύζουν τον κεντρικό δρόμο και λίγα μέτρα να μετατρέπονται σε γολγοθά για τους οδηγούς.

Με δυσκολία και χαμηλές ταχύτητες, αυτοκίνητα διασχίζουν κεντρικό δρόμο στη Σάμο ενώ οχήματα ακινητοποιήθηκαν στην άκρη του δρόμου.

Πεζοδρόμια και δρόμοι έγιναν ένα, κάτω από τους τεράστιους όγκους νερού που έφερε η κακοκαιρία Αλέξανδρος το βράδυ της Παρασκευής

Στο μάτι της κακοκαιρίας, χωρίς ωστόσο προβλήματα βρέθηκε και η πολύπαθη Θεσσαλία.

Στη Ζαγορά του Πηλίου κατά τη διάρκεια της νύχτας, χθες, έπεσαν μέχρι 91 χιλιόμετρα βροχής, ποσότητα που αποδείχτηκε όχι και τόσο ισχυρή για να προκαλέσει προβλήματα στις υποδομές αλλά και στην καθημερινότητα των κατοίκων οι οποίοι ήταν αυτήν την φορά, όπως λένε, προετοιμασμένοι για όλα μετά από τα αλλεπάλληλα μηνύματα 112 που έφτασαν στα κινητά τους.

Με αναχώματα σε ρέματα, μηχανήματα έργου και κλειστούς δρόμους η Βόρεια Εύβοια θωρακίστηκε έναντι της κακοκαιρίας που χτύπησε το Μαντούδι.

SOS για σκάφος στην Αταλάντη

Λόγω των θυελλωδών ανέμων μάλιστα σήμα SOS εξέπεμψε ακυβέρνητο σκάφος με επιβαίνοντες ένα ζευγάρι ανοιχτά της Αταλάντης.

Άμεσα δόθηκε σήμα για βοήθεια στα σκάφη του Λιμενικού.

Νέο επικαιροποιημένο δελτίο εξέδωσε η ΕΜΥ σύμφωνα με το οποίο η κακοκαιρία και τα κατά τόπους έντονα φαινόμενα θα παραμείνουν μέχρι το βράδυ του Σαββάτου.

O καιρός της Κυριακής

Στο ανατολικό και το νότιο Αιγαίο τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, και σταδιακή βελτίωση από τις μεσημβρινές ώρες.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 5 και στο Αιγαίο 6, πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά τους 14 με 15 βαθμούς. Στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 17 με 19 βαθμούς και στο Αιγαίο τους 17 με 20 και τοπικά στην Κρήτη 21 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί τις πρωινές ώρες έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες στα ανατολικά, με λίγες τοπικές βροχές στην Εύβοια.

Ανεμοι: Βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ και στην αρχή της ημέρας τοπικά 7 μποφόρ με γρήγορη εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από τις μεσημβρινές ώρες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ και στην αρχή της ημέρας τοπικά 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 19 και στην Κρήτη τοπικά έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα βόρεια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση. Στα νότια νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Στα βόρεια βορειοανατολικοί 6 με 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση. Στα νότια βορειοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά το πρωί τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες στα ανατολικά.

Ανεμοι: Βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ και στην αρχή της ημέρας τοπικά 7 μποφόρ με γρήγορη εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

