Βελτίωση του καιρού από το μεσημέρι - Στα ίδια επίπεδα η θερμοκρασία

Στο ανατολικό και το νότιο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση από τις μεσημβρινές ώρες.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 5, στο Αιγαίο 6 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά τους 14 με 15 βαθμούς. Στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 17 με 19 βαθμούς και στο Αιγαίο τους 17 με 20 και τοπικά στην Κρήτη τους 21 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί τις πρωινές ώρες έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες στα ανατολικά, με λίγες τοπικές βροχές στην Εύβοια.

Ανεμοι: Βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ και στην αρχή της ημέρας τοπικά 7 μποφόρ με γρήγορη εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση από τις μεσημβρινές ώρες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ και στην αρχή της ημέρας τοπικά 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 19 και στην Κρήτη τοπικά έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα βόρεια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση. Στα νότια νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Στα βόρεια βορειοανατολικοί 6 με 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση. Στα νότια βορειοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά το πρωί τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες στα ανατολικά.

Ανεμοι: Βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ και στην αρχή της ημέρας τοπικά 7 μποφόρ με γρήγορη εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τη Δευτέρα

Σχεδόν αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας με λίγες τοπικές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στο νότιο Ιόνιο, στο ανατολικό Αιγαίο και στην Κρήτη. Λίγες τοπικές βροχές είναι πιθανόν να σημειωθούν στην Κρήτη και τις πρώτες πρωινές ώρες στην ανατολική νησιωτική χώρα.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες και στα δυτικά ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα κεντρικά και νότια δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα Δωδεκάνησα τις πρώτες πρωινές ώρες έως 6 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα κυμανθεί στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά από 04 έως 16 με 17 και τοπικά 18 βαθμούς. Στις υπόλοιπες περιοχές από 12 έως 19 με 20 και τοπικά στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

