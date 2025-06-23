Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6 και στα νοτιοανατολικά τοπικά 7 και πρόσκαιρα το πρωί έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 32 με 34 βαθμούς, τις Κυκλάδες τους 28 με 29 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 32 τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 33 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ:

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 32 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6, στα ανατολικά της Κρήτης 6 με 7 και πρόσκαιρα το πρωί τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 30 και στη νότια Κρήτη τοπικά 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Καρπάθιο τοπικά 7 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 32 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 33 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια και ανατολικά η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και πρόσκαιρα το μεσημέρι-απόγευμα νότιοι έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 24-06-2025

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, το ανατολικό Αιγαίο και τη νότια Κρήτη τους 34 με 35 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 36 με 37 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 25-06-2025 ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 26-06-2025

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη την χώρα. Πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά το μεσημέρι - απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία σε περαιτέρω άνοδο, θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27-06-2025

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη την χώρα. Το μεσημέρι - απόγευμα κατά τόπους στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Πηγή: skai.gr

