Στην κεντρική Μακεδονία και την ανατολική Θεσσαλία και το νότιο Ιόνιο αναμένονται σήμερα, Κυριακή, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες.

Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο κατά τόπους στα ηπειρωτικά και το Ιόνιο τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και στα δυτικά ορεινά, καθώς και στο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά και θα φτάσει στα ηπειρωτικά, το Ιόνιο και τη νότια Κρήτη τους 30 με 31 βαθμούς και στα υπόλοιπα θαλάσσια τμήματα τους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες με πιθανότητα τοπικών όμβρων.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 και πρόσκαιρα το μεσημέρι-απόγευμα νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην κεντρική Μακεδονία λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός και μόνο τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Ασθενείς μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Στο νότιο Ιόνιο από το πρωί και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στη νότια Πελοπόννησο τις απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 31 τοπικά στα ηπειρωτικά 33 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες στα ορεινά της Στερεάς και της Πελοποννήσου θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 27 και στη νότια Κρήτη τοπικά 31 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 29 και τοπικά 31 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

